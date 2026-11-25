I fumi tossici delle navi commerciali ormeggiate nei porti europei costano in spese sociali e danni ambientali. Lo sappiamo bene in Italia dove nelle città portuali sono nati una decina di comitati – da Genova a Napoli passando per Ancona – che sulla base dei rilevamenti, anche dei cittadini, chiedono di spegnere i generatori diesel. Con il Pnrr sono stati stanziati 700 milioni e in 40 porti sono state attivate le banchine elettriche. Cantieri finiti, ma non è ancora partita l’alimentazione da terra. Restano pesanti criticità come denuncia Transport & Environment (T&E). Noi di Vaielettrico abbiamo sottolineato la mancanza di una governance sulla fornitura dell’energia, il flop del bando di adattamento delle navi e l’associazione sottolinea che sono tante le navi esonerate. Servono regole più strette.

In Italia i fumi costano 500 milioni

L’associazione ha portato avanti uno studio sulle conseguenze economiche dell’inquinamento. L’Italia è maglia nera. E’ la «prima per danni complessivi». T&E ha stimato i costi climatici e sanitari generati dalle navi nei 100 porti più grandi d’Europa. Il nostro Paese svetta con il più alto costo totale: oltre mezzo miliardo all’anno (528 milioni). Seguono Olanda (463 milioni) e Belgio (301 milioni), fortemente trainati dai costi legati ai porti di Rotterdam (340 milioni) e Anversa (220 milioni). A seguire Marsiglia (120 milioni), Amburgo (120 milioni) e Genova (110 milioni).

Vista la difficoltà di attribuire con precisione i costi climatici ad un porto specifico, l’analisi di T&E ha anche isolato i costi sociali dell’inquinamento atmosferico, raggruppando i porti in base alla principale attività marittima svolta nel porto: trasporto cargo, passeggeri, cisterne o attività miste.

I porti responsabili dei maggiori danni legati alla qualità dell’aria siano quelli del Nord Europa che operano principalmente cargo. Gli italiani dominano la classifica per le attività di trasporto passeggeri: Genova (84 milioni di danni sanitari all’anno), Livorno (46 milioni), Napoli (40 milioni) e Civitavecchia (40 milioni).

Oltre la valutazione dei danni economici è molto serio il costo umano

L’associazione cita lo studio scientifico “Long-term effects of air pollutants on respiratory and cardiovascular mortality in a port city along the Adriatic sea” firmato da BMC Pulmonary Medicine. I ricercatori sottolineano che i residenti che vivono in prossimità di un porto commerciale corrono rischi significativamente più elevati di mortalità per malattie cardiovascolari e respiratorie. Situazioni denunciate da anni dai comitati italiani e coinvolgono anche porti più piccoli.

Per mitigare le pesanti conseguenza sanitarie è stato approvato il regolamento europeo sui porti (AFIR) che obbliga i principali scali della rete TEN-T a dotarsi di OPS (Onshore Power Supply), permettendo alle navi di utilizzare la rete elettrica di terra. Così come è stato fatto realizzato in Italia con le risorse del Pnrr oppure in alcuni porti europei, a iniziare dalla Norvegia dove abbiamo visto la ricarica in porto.

L’obbligo sottolineano da Transport & Environment «permetterà di ridurre del 40% i danni sanitari causati durante l’ormeggio», ma «la maggior parte delle imbarcazioni oggi resta esonerata dall’obbligo».

Che fare? Introdurre norme più strette ed eliminare le esenzioni

Secondo l’associazione è «necessario introdurre limiti più stringenti alle norme sull’inquinamento portuale, consentendo così alla società di risparmiare miliardi e tutelare la salute pubblica delle comunità portuali». E poi si tocca il tasto dolente degli Ets, già attualmente riscossi, perché se i costi climatici «sono parzialmente internalizzati attraverso il Sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), i costi dell’inquinamento atmosferico ricadono interamente sui sistemi sanitari locali». Lo stesso tema ignorato anche per il traffico veicolare a terra.

Ma per T&E bisogna fare tutti i conti. «Lo studio stima quanto costa davvero alla società l’inquinamento delle navi in porto, un costo che gli armatori non pagano. Ne risulta un confronto falsato: i combustibili fossili bruciati per la generazione elettrica in banchina sembrano più convenienti dell’elettricità pulita fornita da terra. Internalizzando i costi sociali causati dalla generazione da fossili, questi ultimi sarebbero due volte più cari dell’elettricità da terra». Una risposta alle associazioni imprenditoriali, non solo gli armatori, che chiedono, in nome della competitività, di voltare pagina sugli Ets.

Una lettera alla Commissione europea

La dichiarazione di Carlo Tritto, Sustainable Fuels Manager di T&E Italia. «I combustibili fossili, già esentasse, sembrano economici solo perché le compagnie scaricano i costi sanitari e climatici sulla collettività. Fortunatamente, la soluzione esiste già: collegare le navi all’alimentazione elettrica da terra». L’Ue avvierà la revisione del regolamento AFIR alla fine di quest’anno.

T&E esorta i decisori politici ad estendere l’obbligo di alimentazione elettrica da terra a tutte le navi, batterie e caldaie di bordo. A questo appellosegue una lettera congiunta indirizzata alla Commissione europea dalla coalizione Clean Port Cities (CPC) — che riunisce industria, società civile e stakeholder del settore marittimo ed energetico, tra cui DFDS e Green Transition Denmark — in cui si sollecitano tempistiche certe per l’elettrificazione delle banchine per tutte le navi, norme per la ricarica delle batterie e un accesso più rapido alla rete elettrica.

Gli imprenditori portuali sono contrari

Secondo il rapporto eliminare le esenzioni previste attualmente dal Regolamento Ue permetterebbe di risparmiare 1,56 miliardi in costi sanitari e climatici. T&E raccomanda di estendere progressivamente tali obblighi di connessione a tutte le tipologie di navi (oltre crociere, traghetti e navi container oltre le 5,000 GT) nell’ambito della prossima revisione normativa.

Una proposta rigettata dal mondo dei trasporti portuali. «La libera concorrenza e la tutela di un libero mercato avrebbero dovuto essere due pilastri essenziali per non far collassare la struttura economica e commerciale dell’Europa. Ma con l’ETS sta accadendo l’esatto contrario e attraverso la tassa sulle emissioni delle navi, ma anche delle industrie e dei serviti, la Ue nega sé stessa». Parole del presidente di Federagenti, Paolo Pessina.

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