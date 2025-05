Studio su agrivoltaico: ok fino al 35% delle superfici. A Rimini un salone dedicato

Studio su agrivoltaico: ok fino al 35% delle superfici. A Rimini un...

Conciliare produzione agricola ed energia solare è possibile. Parola degli scienziati. Si legge in uno studio del Politecnico di Milano pubblicato sulla rivista Earth’s Future. Cosa scrivono? Fino al 35% delle superfici agricole non irrigue nel mondo potrebbe accogliere impianti agrivoltaici senza impatti rilevanti sulla resa agricola. Anzi spesso salvano la produzione dagli eventi meteo estremi. Intanto a Rimini si sta svolgendo, all’interno di Macfrut, il salone dell’agrivoltaico (leggi qui). Chiude domani (giovedì 8 maggio).

Lo studio sull’agrivoltaico come strumento contro le fake news

Lo studio è stato firmato da Maddalena Curioni, Nikolas Galli, Giampaolo Manzolini e Maria Cristina Rulli. I ricercatori hanno analizzato la risposta di 22 colture in diversi contesti climatici con l’impiego di pannelli solari sopra le superfici coltivate.

Questo l’esito: secondo il modello elaborato, tra il 22% e il 35% delle superfici agricole non irrigue nel mondo potrebbe accogliere impianti agrivoltaici senza impatti rilevanti sulla resa agricola.

Questa la lettura minima. Lo studio mostra anche che la simbiosi può produrre diversi effetti benefici: aumentare la produttività complessiva per metro quadrato e ridurre i costi. Ma non è finita qui: migliorare la qualità del prodotto finale grazie all’ombreggiamento fornito dalle colture.

Sono esiti già conosciuti e ne abbiamo spesso scritto. Cosa dice in più lo studio? E’ una base scientifica utile per contrastare le peggiori fake news sul tema, c’è chi si è inventato danni enormi alla biodiversità, spesso adottate anche da esponenti politici, quindi decisori, per campagne populiste.

Il ruolo chiave dell’ombreggiamento

Nello studio si evidenza l’agrivoltaico può trasformare la competizione sull’uso dei terreni in sinergia, specialmente quando le colture beneficiano dell’ombreggiamento. Un risultato che si estrae da studi sperimentali locali che oggi stanno raggiungendo una scala più ampia.

Parola ai ricercatori: «Abbiamo scoperto che, mentre il 13%-16% delle attuali installazioni fotovoltaiche a terra hanno sostituito terre coltivate con usi non agricoli, combinare terre coltivate e fotovoltaico in sistemi agrivoltaici potrebbe alleviare lo stress idrico per il 22%-35% delle terre coltivate non irrigate del mondo, a seconda del livello di ombreggiamento».

Sul tema c’è da sottolineare l’importanza del risparmio della risorsa idrica in periodi di forte siccità e di desertificazione di alcune aree, anche in Italia. Sulla sostituzione del terreno coltivato con fotovoltaico a terra è necessario dire che in terreni con poca produttività “sacrificare” una parte dell’azienda permette di salvare tutta l’attività grazie ai proventi della produzione energetica.

Anche il fotovoltaico a terra incide poco sulla superficie agricola totale

Un passaggio interessante dello studio: «L’area globale destinata ai pannelli fotovoltaici a terra, circa 3300 km² secondo uno studio di Dunnett elaborato in questo studio, non è in alcun modo comparabile con la superficie agricola globale (12,44 milioni di km² nel 2019 secondo Potapov». Insomma, stiamo parlando di un fenomeno marginale.

