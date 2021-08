Stress test per il Ducato 47 kWh. Parliamo ovviamente della versione elettrica del veicolo da lavoro Fiat. Grazie alla disponibilità della concessionaria Gasser di Bolzano, che ringraziamo, abbiamo avuto la possibilità di provarlo. Lo abbiamo caricato con due casse di catene di acciaio, per un peso totale di 1000 kg. Dopo una ricarica al 93%, test da Riva del Garda a Madonna di Campiglio: 66 km per 1490 metri di dislivello. Una breve ricarica e poi il rientro.... VIDEO + TESTO.

Stress test per il Ducato: una tonnellata di acciaio a 66 km di distanza e 1500 metri di altitudine? 8,50 euro

Caricato con due casse contenenti catene, per un totale di circa 1000 kg e caricata la batteria al 93%, sono partito da Riva del Garda (stazione di ricarica HyperFast di Neogy di Piazza Catena alla volta di Dimaro (TN). Fiat produce il Ducato in tutte le versioni di passo e altezza e con due allestimenti possibili di batteria (47 kWh, quella del mezzo del nostro test, o 79 kWh). La nostra versione, omologata per una percorrenza di 170 km nel ciclo WLTP, non è certo adatto a prove di questo tipo. Ma ho voluto portarlo un po’ al limite per capire cosa è in grado di fare. L’e-Ducato monta un motore elettrico da 90 kW di potenza. Più che sufficienti a farlo muovere con disinvoltura anche con carichi di questo tipo, e in salita. All’andata ho impostato il profilo di guida ECO e non ho mai sentito la necessità di modificarlo. Spesso mi sono invece ritrovato a superare i limiti di velocità senza accorgermene. Al ritorno invece, sul passo del Duron, l’ho riportato in modalità Power, per sfruttare tutta la coppia del motore su una salita impegnativa.

Stress test per il Ducato. Quanta energia c’è voluta?

Sono arrivato a Madonna di Campiglio con il 17% di energia nella batteria. Non conoscendo bene la strada né le performance del mezzo a disposizione, ho preferito non proseguire fino a Dimaro. Ma fermarmi lì, ricaricare un po’ e tornare a Riva del Garda. L’obiettivo del test era avere una prima idea dei consumi in queste condizioni d’uso. E percorrere i 66 km che separano Riva del Garda (60 metri sul livello del mare) da Madonna di Campiglio (1550 metri sul livello del mare). L’e-Ducato li ha percorsi utilizzando 35,7 kWh. A Madonna di Campiglio, individuata una colonnina FAST, ho messo e-Ducato in carica e sono andato a mangiare qualcosa. La batteria si ricarica a una potenza massima di 50 kW in Fast e in circa 45 minuti ho riportato la batteria al 75% (27 i kWh ricaricati). Sempre affascinante notare come, nei primi dieci km percorsi da Madonna di Campiglio sulla via del rientro, il livello di carica sia risalito fino all’81%. Prima di ridiscendere nuovamente in corrispondenza del passo del Duron.

Al rientro ho consumato poco più di 7 kWh

Nel complesso, sul totale dei km percorsi all’andata e al ritorno, il consumo è stato di 42,7 kWh. Ovvero una media 32,3 kWh/100 km. Di fatto appena poco di più del valore di omologazione per questo e-Ducato (27,6 kWh/100km). In sostanza, trasportare 1000 kg di materiale a 66 km di distanza e 1500 metri di dislivello, è costato all’incirca 8,50 Euro (se consideriamo un costo medio dell’energia di 0,20 euro). Sul passo, al rientro, per la prima volta ho sentito la necessità di impostare il profilo di guida su Power, per sfruttare tutta la coppia del motore. Una volta superato il passo e raggiunta Fiavé e poi Tenno, ancora un buon tratto in cui rigenerare fino all’arrivo a Riva del Garda, con il 60% di batteria. Un consumo quindi di 7,05 kWh. Grazie all’enorme quantità di energia recuperata in discesa, nonostante la salita del Duron.

Che cosa ci è piaciuto, E che cosa meno…

Mi è piaciuto il fatto che si tratti, all’apparenza, di un Ducato assolutamente standard. Mi è piaciuta la capacità di carico, pari a 1950 kg e l’estrema facilità della guida. 90 kW sono più che sufficienti a muoversi con disinvoltura anche su strade di montagna 1000 kg di zavorre sul pianale. L’e-Ducato si guida come un’auto. Grazie all’assenza del cambio (ovvia, trattandosi di un elettrico) e all’auto hold, è semplice da manovrare anche nei parcheggi in pendenza. Bene anche la gestione del recupero dell’energia in discesa, circa 50 kW di forza frenante: quasi mai utilizzati i freni.

Non mi è piaciuto il fatto che non sia previsto di rimanere a bordo durante le fasi di ricarica. E, ma questa non è una "colpa" di e-Ducato, mi sono reso conto di come molte colonnine non siano raggiungibili per mezzi di quest'altezza. A causa presenza di rami o sporgenze o limitazioni del parcheggio stesso). E' vero che questo genere di mezzi si ricaricherà prevalentemente in azienda o a casa, ma non sarà sempre così…

