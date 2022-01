Strapotere Cina: auto, camion…tutto elettrico

Strapotere Cina: non passa giorno senza che arrivino notizie di nuovi mezzi elettrici. Auto, camion, bus…c’è di tutto, anche con lo zampino di sapere italiano. Vediamo quattro tra le tante novità svelate in queste prime due settimane 2022.

Strapotere Cina Pininfarina firma il camion a guida autonoma di Baidu: “Un robot”

Cominciamo dai mezzi pesanti, e che mezzi… È firmato da Pininfarina il camion elettrico commissionato da una società il colosso cinese del web Baidu. Dotato di 11 telecamere di bordo, un rilevatore a infrarossi, radar a onde millimetriche e un sensore Lidar, il camion raggiunge l’obiettivo della guida autonoma completa. Oltre che del rilevamento di un raggio ultra-lungo di oltre 1 km. Disegnato da Pininfarina Shanghai, il DeepWay Xingtu è il primo camion smart elettrico completamente sviluppato in Cina, progettato con per precisi scenari operativi. Sempre sugli stessi itinerari. “Per raggiungere il successo commerciale la guida autonoma deve utilizzare una tecnologia avanzata in grado di offrire la migliore esperienza possibile. Questa nuova generazione di veicoli non è affatto solo un camion modificato, è un camion robot“, spiega Yunpeng Wang di Baidu.

Strapotere Cina- Evergrande, via alla produzione del Suv Hengchi 5

Evergrande New Energy Vehicle, divisione del colosso immobiliare cinese Evergrande, ha avviato la produzione della sua prima auto, l’Hengchi 5, un SUV elettrico compatto. Un video mostra l’auto numero 1 mentre esce dalla linea di montaggio della fabbrica di Tianjin. L’Hengchi 5 è lungo 4,73 metri ed è dotato di un motore da 150 kW di potenza. Mancano ancora notizie precise sulla capacità della batteria e sui sistemi di ricarica. Il prezzo per la Cina parte da meno di 200.000 yuan, che circa 27.400 euro, ma è noto che Evergrande intende esportare le auto in tutto il mondo. Evergrande Auto ha tre stabilimenti di produzione: Guangzhou, Shanghai e Tianjin. Anche on questo progetto era stato annunciato lo zampino di Pininfarina. L’effettivo arrivo sul mercato dell’Hengchi 5, e di tutta la gamma che seguirà (sei modelli in tutto), era stata più volte messa in debbio, a causa degli enormi problemi finanziari della holding Evergrande. Ora le difficoltà sembrano superate, anche se il lancio della Hengchi 5 ha subito mesi di ritardo.

Tra un anno la prima Zeekr in vendita in Europa

Zeekr è un marchio premium del colosso Geely, che possiede tra l’altro brand come Volvo e Polestar. E sta preparando il suo sbarco in Europa: prevede di lanciare qui la suo prima auto, la 001, all’inizio del 2023. Entro il 2025, poi, i modelli in vendita saranno ben sette, una gamma completa. La Zeekr 001 è un’auto sportiva lunga quasi 5 metri, basata sulla piattaforma SEA del Geely. Con doppio motore per 400 kW di potenza complessiva e due varianti di batteria, da 86 o 100 kWh. Una concorrente di Tesla e dei marchi tedeschi, insomma. Per la versione con batteria da 100 kWh, si parla di 700 km di autonomia, ma è verosimile che si faccia riferimento all’omologazione NEDC, più “generosa” del nostro WLTP. In Cina la 001 è proposta a prezzi compresi tra 281.000 e 360.000 yuan (da 38.850 e 49.750 euro).

Il fondatore di NIU rilancia con NIUTRON

Altro nome che da questa parte del pianeta dice poco, ma che è molto noto nel business tecnologico in Cina è quello di Yinan Li. È stato in Baidu come Chief Technology Officer e quindi fondatore di NIU, oggi tra i maggiori produttori al mondo di scooter elettrici e ibridi, e-bike e ciclomotori. Ora una nuova avventura con la creazione del marchio automobilistico NIUTRON, che lancia come primo prodotto l’ennesimo Suv elettrico. Sulle specifiche tecniche si sa ancora poco, Se non che il pacco batterie, denominato Gemini, è fornito da ONE (Our Next Energy), l’azienda che ha da poco stabilito un record di autonomia con una Tesla Model S modificata. Ovvero oltre 1.200 km con un “pieno”. Altro dato conosciuto: l’accelerazione sarà particolarmente stimolante per un Suv di queste dimensioni, ovvero 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

