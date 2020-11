Strani record: la Taycan 42 km in testacoda – VIDEO

Siamo abituati a record che riguardano la velocità massima, l’accelerazione o, al limite per un’auto elettrica , l’autonomia e i consumi. La Porsche ha scelto un approccio decisamente originale. Per enfatizzare il carattere sportivo e il godimento assicurato dalla Taycan, ha deciso di tentare il record per il testacoda più lungo con un’elettrica. Utilizzando una versione a trazione posteriore con alla guida l’istruttore Porsche Dennis Retera , un super-esperto di manovre estreme.

Strani record: la Porsche Taycan ha percorso 42 km in testacoda, documentando il tutto col video qui sotto. E con tanto di addetti per certificare l’impresa.

Non pensate a un tentativo estemporaneo, tipo scommessa tra amici. Nell’anello scelto per il tentativo, presso il Porsche Experience Center nel circuito di Hockenheim, c’era Joanne Brent del Guinness World Records. Ad affiancarla le addette di un ente certificatole ufficiale come la Dekra, con tanto di cronometro e strumenti rilevazione. Oltre a un notevole spiegamento di telecamere per documentare l’impresa.

Impresa per dimostrare la tenuta di strada della Taycan

Dopo 210 giri di pista percorsi in 55 minuti, la Porsche Taycan e Dennis Retera sono entrati nel Guinness dei primati. Percorsi in drift, in testacoda, 42,171 km ad una velocità media di 46 km/h, su un asfalto adeguatamente irrorato d’acqua. Un’impresa che richiede grandissima concentrazione e uno stomaco di ferro. Ma giudicata facile da Reter,a grazie alla propulsione elettrica e al baricentro ribassato (con il pacco-batterie) di queste auto. Taycan in testa, naturalmente.

Non sono stati forniti dati di consumo, sempre interessanti in questo genere di percorrenze. Il record assoluto di drift, comprese le auto endotermiche, resta comunque appannaggio della BMW M5 F90, con ben 374,09 km in testacoda, percorsi in 8 ore. Sempre a 46 km/h di media. Strani record davvero, roba da pazzi.

—– Altre info sul record sul sito Porsche Newsroom. E qui: la Porsche gongola, vendute 20 mila Taycan nel 2020 —–