La strada maestra è l’elettrico: il ministro a sorpresa

La strada maestra è l’elettrico: a sorpresa il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, dice che il futuro è nell’auto a batterie. Senza se e senza ma.

La strada maestra è l’elettrico, ma “un ruolo anche ai biocarburanti”

“Credo che la via maestra sia quella dell’elettrico. Dobbiamo affrontare questa sfida, anche se non è l’unica tecnologia che può rappresentare il futuro”. Il ministro ha scandito queste parole davanti a una platea solitamente poco entusiasta della svolta a batterie, quella del Forum Automotive di Milano. Davanti a rappresentanti dell’industria, dei costruttori e dei concessionari di auto, Pichetto Fratin ha sorpreso un po’ tutti per la nettezza della presa di posizione. Dicendo che comunque l’Italia si sta battendo con la Germania per lasciare la porta aperta ai bio-carburanti e agli e-fuel. Ma sapendo che il futuro è soprattutto elettrico. E che il nostro sistema produttivo deve accettare questa sfida: ‘Il mondo va avanti, la ricerca va avanti. Noi siamo anche produttori di biocarburanti, quindi ci siamo opposti nell’ultima riunione in Consiglio europeo. Dicendo: non ci sta bene la data del 2035 per il divieto di immatricolazione delle auto tradizionali, salvo che mettiate dentro con l’elettrico i biocarburanti. In questo caso potremo dare un assenso di massima“.

Ma industriali e concessionari restano piuttosto freddi

Secondo Pichetto Fratin l’Italia deve guardare avanti e soprattutto l’industria è chiamata a farlo: “Il dibattito non lo si può fermare a: è più bello l’elettrico o era più bello l’endotermico. L’Italia deve riconvertirsi e va accompagnata“. Parole che hanno suscitato la reazione del presidente dell’Anfia (l’Associazione dei componentisti auto), Paolo Scudieri, secondo il quale la transizione andrebbe fatta con maggiore gradualità. E anche di diversi concessionari, a partire dal presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino. Chi invece ha parlato di svolta elettrica ormai ineluttabile è stato il presidente dell’Unione dei costruttori Unrae (oltre che di Volvo Italia), Michele Crisci. Secondo il quale l’Italia dovrebbe prendere atto del fatto che l’elettrico è la tecnologia vincente a livello mondiale. È intervenuto anche il co-fondatore di Vaielettrico, Mauro Tedeschini, spiegando che finalmente sono in arrivo modelli elettrici dai prezzi più accessibili. A partire dalle novità Citroen e Fiat, dalla Volkswagen ID.2 e dalla Renault 5.