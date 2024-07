StoreDot promette: “Batterie, siamo alla svolta”

StoreDot promette che con la tecnologia XFC in arrivo ci sarà una rivoluzione nelle batterie per auto EV: ricariche più brevi e durata delle celle salvaguardata.

StoreDot promette: “Ricariche molto più rapide salvaguardando la durata delle celle”

È una rivoluzione di cui, secondo l’israeliana StoreDot, fruirà soprattutto chi ha un’auto elettrica senza possibilità di ricarica domestica o sul posto di lavoro. Ma l’XFC (Extreme Fast Charging) consentirà anche ai costruttori “di offrire veicoli elettrici con un pacco-batteria più piccolo. Con prezzi più bassi e attraenti e un ingombro minore”. Non solo come primo equipaggiamento, ma anche come aggiornamento di veicoli già esistenti. La promessa, in ogni caso, è di “consentire un migliore utilizzo delle stazioni ad alta potenza (più KW caricati per punto di ricarica)“. Con un vantaggio anche per chi gestisce le colonnine, con maggiore rotazione dei clienti. StoreDot si definisce leader mondiale nella tecnologia delle batterie al silicio a ricarica rapida estrema. Una soluzione che inizialmente dovrebbe limitarsi ai veicoli premium. Per poi estendersi a tutto il mercato.

Obbiettivo: 100 miglia immesse in 3 minuti entro il 2028

Secondo Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, “XFC diventerà mainstream: soddisfa le aspettative dei conducenti per tempi di ricarica più brevi e un’autonomia maggiore. Andrà a beneficio dell’intero ecosistema. Renderà i veicoli elettrici più desiderabili e alcuni costruttori lo offriranno come funzionalità personalizzabile come un extender. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i marchi leader per garantire un’adozione rapida e un time-to-market più breve!”. La tecnologia XFC “100in5”, che utilizza anodi a predominanza di silicio, promette di mantenere densità di energia elevate, paragonabili alle tradizionali batterie al litio. Consentendo però velocità di ricarica ultrarapide (100 miglia, più di 160 km, in 5 minuti) e lunga durata. L’obiettivo è scendere a 100 miglia in 4 minuti nel 2026 e e in 3 minuti entro il 2028. A inizio anno la tecnologia XFC è stata usata per ricaricare il prototipo della Polestar 5 in 10 minuti, vedi il VIDEO sopra.

