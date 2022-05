Stop incentivi nel paradiso Norvegia? Vediamo…

Stop incentivi nel paradiso dell’auto elettrica, la Norvegia? Se ne fa un gran parlare, per insinuare che la “moda dell’EV” sta già tramontando anche là dove ha avuto più successo. È proprio così? Vediamo come stanno le cose nel report di un amico di Vaielettrico.it che nel Paese scandinavo ci vive, Sandro Gannau.

di Sandro Gannau

Per oltre 20 anni, la strategia della politica Norvegese è stata quella di rendere l’acquisto di un’auto elettrica competitivo con quello di un’auto termica. Per renderlo possibile è stato varato un provvedimento che rende l’acquisto di una BEV esente IVA (25% in Norvegia). Mentre l’acquisto di un’auto con motore endotermico, oltre all’IVA, è gravato anche da una tassa sulle emissioni.

Stop incentivi? Vediamo qual è la proposta…

Il modello norvegese si è dimostrato vincente, in quanto nell’ultimo trimestre oltre l’80% delle vendite di auto nuove è composto da auto full electric. È stato quasi raggiunto con 2 anni di anticipo l’obiettivo, rispetto alla scadenza 2025 (anche se tuttora più dell’80% del parco circolante è costituito da auto endotermiche). E, visto che il divario di prezzo tra BEV ed ICE si sta pian piano riducendo, il governo norvegese sta pensando di cominciare a ridurre i vantaggi fiscali dell’acquisto di una BEV. Per quanto riguarda il possesso, invece, il bollo è stato reintrodotto da qualche anno. La proposta attuale (non è stato approvato ancora nessun provvedimento) consiste nel reintrodurre l’IVA del 25% su tutte le BEV. Ma di fatto “neutralizzarla” con un incentivo di 125.000 corone norvegesi (NOK, circa 12.300 €) per tutte le auto sino a 500.000 NOK (circa 49.000 €). L’effetto finale è che l’IVA si pagherà per la parte eccedente le 500.000 NOK.

Più l’auto è di lusso meno incassi di bonus

Vediamo un esempio per capire cosa comporterebbe in pratica il provvedimento se venisse approvato. L’auto più venduta in Norvegia ora è la Tesla Model Y Long Range.

Prezzo medio (inclusivo del set di ruote invernali): 574.232 NOK IVA al 25%: 143.558 NOK Prezzo incl. IVA: 717.790 NOK Incentivo: 125.000 NOK Prezzo finale: 592.790 (+18.558) NOK In pratica i 18.558 NOK in più (circa 1.840 €) coincidono con il 25% delle 74.232 NOK eccedenti le 500.000 NOK. Con questa norma si inizia a rendere l’incentivazione eticamente più accettabile. Chi si può permettere auto di lusso avrà un vantaggio fiscale sempre più ridotto, inversamente proporzionale al prezzo. Sino ad ora chi acquistava una Taycan da 200.000 € si trovava con un risparmio IVA di 50.000 €. Secondo la proposta dovrebbe versarne 37.500 all’erario. Stop incentivi? No, ecco che cosa succederebbe Nella tabella qui sopra mostriamo alcuni esempi di come influirebbe sul prezzo finale la proposta del governo, se verrà adottata, sulle auto più vendute nel primo trimestre. Sottolineiamo che i prezzi sono in NOK e che sono basati su specifici allestimenti, ma potrebbero esserci variazioni significative in funzione di versione, equipaggiamento, etc. Ovviamente le resistenze qui in Norvegia sono molte. In primis si oppone l’Associazione degli “automobilisti elettrici”. Che, pur concordando che i tempi per una parziale riduzione degli incentivi alle elettriche siano maturi, non è d’accordo sul metodo. E teme che un provvedimento del genere farebbe rallentare la transizione.