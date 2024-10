Stop all’auto a benzina, la Ue conferma: “L’unico modo per fermare i cinesi”

Nonostante la protesta delle case automobilistiche, la Commissione Ue confermerà la scelta di fermare la produzione di auto con motori a benzina e gasolio entro il 2035. Lo rivela l’FT: per Bruxelles non ci sono dubbi, il divieto serve per migliorare la competitività dell’automotive europea nei confronti della Cina.

Chi si ferma è perduto. Soprattutto se chi guida davanti a te sta viaggiando molto più velocemente. Ne è assolutamente convinta anche la Commissione europea. Ai primi di novembre, quando si ritroverà per confermare lo stop alla produzione di auto con moto endotermico, non avrà dubbi sulla scelta da prendere.

Bruxelles non vuole sentire ragioni contrarie. Non quelle delle maggiori case automobilistiche europee. Lo rivela il Financial Times, che ha potuto visionare la documentazione per l’intervento che terrà il Commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra. In cui è scritto: “l’UE non può e non deve ritirare” il suo piano di mettere al bando la vendita di nuove auto alimentate a combustibili fossili.

Obiettivo: ridurre le emissioni di CO2 del 55 per cento

Lo stop al 2035 fa parte delle azioni decide dall’Unione europea per ridurre le emissioni di CO2 del 55 per cento entro il 2030, per poi arrivare a zero emissioni nette entro il 2050.

Obiettivi che le case automobilistiche vorrebbero rinviare o perlomeno ammorbidire nelle scadenze più ravvicinate. Già entro l’anno prossimo, per esempio, le emissioni di CO2 degli autoveicoli dovrebbero scendere del 15% rispetto ai dati del 2021. Sono previste multe salate per chi non si adegua.

Il fronte dei contrari è nutrito. Tra le case automobilistiche solo Renault chiede che la scadenza del 2035 venga assolutamente mantenuta. Tra i maggiori governi, la Germania ha proposto di consentire la vendita di auto con motori endotermici se alimentati con e-fuel. Mentre la Francia vorrebbe più flessibilità e l’Italia spinge per un rinvio. Il ministro Adolfo Urso ha paventato grandi perdite per il settore se non avvenisse.

“Lo stop delle auto a benzina serve per rafforzare la competitività dell’industria Ue”

Lamentele che il commissario al clima, l’austriaco Hoekstra non intende ascoltare. Nel suo intervento al parlamento di Strasburgo, sosterrà che confermare la scadenza consente “di dare certezze a investitori e produttori“. Inoltre, non è solo un modo per “raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2″, ma anche per “rafforzare la competitività dell’industria automobilistica dell’UE“.

Il significato dell’ultima frase è evidente. La Cina è diventata la leader globale in tutte le tecnologie per l’elettrificazione dell’economia. Come ha segnalato proprio in queste ore anche l’Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia per il 2025. L’unico modo per non recitare un ruolo secondario e subire lo strapotere di Pechino e affrontarla sul suo stesso piano. Traduzione: bisogna accelerare la transizione verso l’elettrico e non rinviarla.

“Senza lo stop non avremmo fabbriche di batterie”

Su questo piano, la Ue ha come alleati i thank tank che guardano alla transizione ecologica, per fermare la deriva climatica. Il Financial times ha ricordato la posizione di Julia Poliscanova, direttrice dell’Ong Transport & Environment. Secondo cui “non ci sarebbero incentivi a costruire fabbriche di batterie se il divieto venisse respinto”. Un rinvio, invece, non spingerebbe l‘automotive Ue a “concentrarsi sui modi in cui l’Europa può aiutare a costruire un’industria EV competitiva, come un fondo per le batterie dell’UE e politiche che premino la produzione pulita e locale“.

Ma non mancano sponde politiche. Sempre al quotidiano britannico Leonore Gewessler, ministro austriaco per il Clima e l’Energia, ha dichiarato al Financial Times che “il futuro dell’Europa deve essere elettrico“. Il rischio è di ripetere l’errore di Nokia, che da leader dei cellulari il gruppo finlandese è stato poi spazzato via dai campioni cinesi.