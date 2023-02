Stop alle termiche dal 2035: il made in Italy può farcela?

Stop alle auto termiche dal 2035, il giorno dopo: annunciano pugni sul tavolo i partiti di governo che a Strasburgo hanno votato contro la direttiva; rinnovano richieste di amortizzatori per chi perderà il lavoro i sindacati; chiedono sussidi alla transizione elettrica i costruttori; prefigurano catastrofi economiche (sia per l’industria sia per i consumatori) molti media generalisti.

Ma l’auto tricolore è in crisi da 30 anni

E tutti condividono un numero che fa paura 75.000 posti di lavoro in meno nel settore automotive, che oggi ne conta 280 mila. Nessuno però cita due dati.

Primo: l’industria italiana dell’auto è andata in crisi molti anni prima che si parlasse di veicoli a batteria. Fra il 1989 e il 2021 la produzione italiana è passata da 1 milione e 800 mila auto a poco più di 400 mila, le immatricolazioni si sono dimezzate, i posti di lavoro dell’intera filiera sono già diminuiti di oltre 50 mila unità.

Secondo: l’unico studio specifico sull’impatto economico del passaggio dal termico all’elettrico conclude che il settore allargato della mobilità potrà portare a termine la transizione con una saldo occupazionale positivo del +6% nel 2030. E’ stato realizzato da Motus-E e CAMI (il Center for Automotive and Mobility Innovation del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia). Sostiene che «considerando le nuove sotto filiere della mobilità elettrica i posti di lavoro del settore auto possono aumentare del 6% entro il 2030. Un incremento subordinato alla lungimiranza della politica industriale dell’immediato futuro, a cui sommare altri 7.000 nuovi occupati solo nel segmento infrastrutture ed energia al servizio della eMobility».

Il report mappa oltre 2.400 aziende italiane fornitrici di componenti a livello nazionale e internazionale, con 280.000 addetti. L’analisi ha catalogato, per la prima volta, anche tutte le attività connesse alla produzione di veicoli elettrici.

Se fosse l’occasione per innovare e crescere?

Come i servizi, le reti di ricarica, i nuovi sistemi di mobilità abilitati dall’elettrificazione, la produzione delle batterie, l’enigineering e il design, i sistemi elettronici di gestione dei veicoli e il software ad essi connesso. Ha scandagliato il portafoglio prodotti delle singole aziende dell’ecosistema automotive italiano, definendo per ciascuna un indicatore che ne misuri le correlazioni tecniche con i mezzi a batteria. Quindi le potenzialità di conversione.

Per allargare il perimetro di esame alle nuove realtà legate all’elettrificazione, lo studio ha messo sotto la lente i19 macro moduli caratteristici della produzione auto italiana, a cui fanno riferimento 127 componenti elementari. In pratica, tutte le singole parti che compongono un veicolo, dalle valvole al tessuto dei sedili.

Occorre però «puntare subito sulle tecnologie in espansione, perdere tempo vorrebbe dire indebolire ulteriormente il settore e cedere ad altri Paesi la nostra leadership nella componentistica» ha commentato Massimo Nordio, ex amministratore delegato di Volkswagen Italia e attuale presidente di Motus-E. A suo giudizio «talento ed esperienza non mancano di certo alle aziende italiane, ma per rilanciare il settore e renderlo a prova di futuro adesso servono indirizzi di politica industriale pragmatici». «Piuttosto che giocare di retroguardia _ ha concluso _ l’Italia deve proporsi come punta di diamante per lanciare un nuovo piano europeo per l’automotive».