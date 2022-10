Stop alle termiche dal 2035: c’è l’accordo in Europa

Dopo un duro braccio di ferro in Germania e con l’opposizione del Partito Popolare Europeo è stato raggiunto un accordo fra Parlamento Europeo e i 27 Paesi del Consiglio dell’Ue sullo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035. L’ha annunciato la presidenza ceca dell’Ue. Quindi fra tredici anni non saranno più vendibili in Europa veicoli con motore a carburanti fossili. Ma la decisione sarà sottoposta a una verifica di fattibilità nel 2026.

Il divieto di vendita fa parte del pacchetto sul cambiamento climatico “Fit for 55“, approvato dalla plenaria del Parlamento in giugno ma ancora aperto, per alcuni capitoli, alla cosiddetta procedura del trilogo, il negoziato fra Parlamento (PE), Consiglio e della Commissione. Procedura che si è oggi conclusa per ciò che riguarda il “phase out” dei motori termici inquinanti. Per entrare in vigore, il provvedimento dovrà ora essere formalmente riapprovato da Parlamento e Consiglio.

Esulta la Commissione ma il PPE prevede un “effetto Havana”

«Abbiamo un accordo! Non c’è da meravigliarsi che il primo accordo Fit for 55 sia sugli standard delle auto a Co2: il ritmo del cambiamento negli ultimi anni è stato davvero notevole. L’industria automobilistica dell’Ue è pronta, i consumatori sono desiderosi di abbracciare la mobilità a emissioni zero. Quindi andiamo avanti a tutta velocità», ha twittato il vice presidente della Commissione, Frans Timmermans.

Molto negativo invece il commento del gruppo del Partito popolare europeo che già aveva bocciato il provvedimento in aula. Il deputato europeo Jens Gieseke, negoziatore per il PPE ha detto che vedremo in Europa un “effetto Havana”, con le strade invase da auto d’epoca per decenni, visto che le auto nuove elettriche «non saranno disponibili o non saranno convenienti». «L’Europa di oggi è diversa dall’Europa di un anno e mezzo fa _ ha aggiunto _, quando abbiamo iniziato con la legislazione Green Deal. Tuttavia, oggi non c’è stato un confronto con la realtà».

Una scappatoia per i carburanti CO2 neutrali

L’accordo comprende anche una formulazione sui carburanti CO2 neutrali (i cosiddetti biocarburanti, l’idrogeno e gli e-fuel) in base alla quale, previa consultazione con le parti interessate, la Commissione presenterà una proposta per l’immatricolazione dei veicoli che funzionano esclusivamente con combustibili CO2 neutrali dopo il 2035.

E una “clausola di revisione” nel 2026

La clausola di revisione garantirà che nel 2026 la Commissione valuti a fondo i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 100% e la necessità di riesaminare questi obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in e l’importanza di una transizione praticabile e socialmente equa verso emissioni zero.

Il meccanismo di incentivazione regolamentare sarà mantenuto per i veicoli a zero e basse emissioni fino al 2030. Se cioè un produttore soddisfa determinati parametri di riferimento per la vendita di veicoli a zero e basse emissioni può essere premiato con obiettivi di CO2 meno severi.

Salvo anche l’emendamento Motor Valley

È stato confermato anche il cosiddetto emendamento Motor Valley che permette una deroga parziale _ fino al 31 dicembre del 2035 _ ai produttori che immatricolano da mille a 10 mila auto nuove (o da mille a 22 mila nuovi furgoni) all’anno. A loro può essere concessa una deroga fino alla fine del 2035. Chi immatricola meno di mille veicoli continuerà invece ad essere esentato.

