Stop ai diesel Euro 5? “Sacrosanto, la Val Padana soffoca”

Scatta fra poco più di tre mesi lo stop ai diesel Euro 5, primo drastico provvedimento per ridurre l’inquinamento nelle città italiane. E subito scoppiano polemiche e proteste. Giusto? Sbagliato? “Fuoco amico” l’ha chiesto al climatologo Stefano Tibaldi. Che ovviamente approva, ricordando come le emissioni inquinanti dovute ai veicoli termici siano una delle due principali cause dei sistematici sforamenti dei limiti massimi di polveri sottili in quasi tutte le città della Val Padana.

Tibaldi è Senior Scientist del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici e per un decennio ha diretto l’ARPAE Emilia-Romagna. Si è formato nel Regno Unito presso il Centro Meteorologico Europeo (ECMWF) di Reading. «Da climatologo – dice – è difficile non essere d’accordo con lo stop ai veicoli diesel euro 5 che emettono pericolose quantità di polveri sottili e altri inquinanti secondari. Nel catino della Val Padana, dove manca il ricambio d’aria nei mesi invernali, le concentrazioni raggiungono livelli tra i più alti d’Europa».

Ricordiamo che lo stop alla circolazione dei veicoli diesel fino a Euro 5 nelle regioni della Val Padana riguarda i Comuni con oltre 30.000 abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna. Il blocco sarà attivo nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 e durerà fino al 15 aprile 2026. E’ stato adottato per adeguarsi alle direttive europee sulla qualità dell’aria e si stima che possa interessare oltre 1 milione di veicoli immatricolati tra il 2009 e il 2014, molti dei quali sono ancora in circolazione.

Intanto è stato depositato un emendamento della Lega che vuole posticipare il blocco al 2026 dando più margine per adeguarsi. Tibaldi non si nasconde le possibile controindicazioni sociali di una norma così impattante sui cittadini, ma sottolinea anche l’urgenza di intervenire perchè gli sforamenti dei limiti di inquinamento sono sistematici ed è ancora più intollerabile il blocco della circolazione spot, di volta in volta.

Le auto elettriche? Inquinano infinitamente meno

Le cause non dipendono solo dal traffico, ammette: «L’inquinamento dell’aria è una brutta bestia e concorrono numerosi fattori. Traffico e riscaldamento degli edifici, comunque, sono le due cause primarie. E spegnere i riscaldamenti sarebbe molto peggio». Tibaldi smentisce anche la favola metropolitana secondo cui durante i mesi del Covid l’inquinamento non sarebbe diminuito. Tutti i dati registrati e analizzati confermano invece che la concentrazione di polveri sottili si è ridotta, «ma meno e per periodi più brevi del previsto».

Sono invece calate drasticamente le emissioni di ossidi di azoto, che con le reazioni chimiche nell’atmosfera stagnante si trasformano poi in “particolato secondario” e ricadono al suolo. Ossidi di azoto e polveri sottili – residui di carburante incombusto, il ben noto fumo nero che esce dai tubi di scarico – sono prerogativa ineliminabile dei motori termici e in particolare dei diesel. Viceversa, spiega Tibaldi, le polveri da usura dei freni e usura dei pneumatici hanno diametri maggiori (PM10 n.d.r.) e sono meno pericolose.

Quindi, conclude, «non c’è alcun dubbio che le auto elettriche siano enormemente meno inquinanti di quelle diesel». Questo dice la scienza, chiosa. «Ma oggi va di moda trattare gli scienziati come intellettuali radical chic, anche se poi ognuno accende la Tv o il microonde e se tutto funziona è per merito loro, degli scienziati».

La crisi climatica è vicina al punto di non ritorno

Anche la crisi climatica è bollata dai negazionisti come una bufala. Ma bufala non è: «Dal secolo scorso sappiamo per certo che le temperature medie del Pianeta si stanno impennando a partire dai primi decenni della rivoluzione industriale basata sullo sfruttamento a fini energetici delle fonti fossili. Sia questo fenomeno sia le sue cause antropiche sono state dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio. E sappiamo che in uno o due decenni il surriscaldamento climatico sarà fuori controllo, se continueremo a bruciare carbone, petrolio, e gas».

Oggi siamo già a ridosso di 1,5 gradi di aumento medio delle temperature rispetto ai primi del 900, e alla fine di questo secolo potremmo arrivare a più 3-4 gradi. In fondo, cosa mai potrebbe cambiare si chiedono in molti? Tutti noi fra estate e inverno sopportiamo benissimo sbalzi di temperatura anche di venti o trenta volte più ampi…

Un Pianeta appeso a due gradi. E la Groenlandia…

La temperatura media globale, sbotta Tibaldi, è calcolata sulla media del decennio ed è un parametro dal significato ben più drammatico. «Già la variazione di un grado, un grado e mezzo, ha innescato sconvolgimenti planetari che sono sotto gli occhi di tutti: fenomeni estremi, desertificazione, scioglimento dei ghiacci terrestri e marini, innalzamento del livello dei mari, temperature e umidità già letali in alcune aree dell’Asia. Un aumento di 3 o 4 gradi renderebbe invivibili interi continenti, costringendo gli abitanti a migrazioni ingestibili dal resto dell’umanità».

Lo scioglimento della calotta Antartica, spiega, provocherebbe 80 metri di aumento del livello degli oceani. Quello della Groenlandia, quasi auspicato dal Presidente americano che mira ad appropriarsene per sfruttarne le risorse minerarie «provocherebbe un aumento di alcuni metri, ed è l’incubo che sta assillando tutti i climatologi del mondo dopo la scoperta che è molto più rapido e consistente del previsto».