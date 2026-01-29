Stop a Model S-X, Tesla punta sui robot e convertirà gli spazi produttivi delle due auto più costose alla realizzazione degli umanoidi Optimus.

Stop a Model S-X: sempre meno auto, sempre più AI e robot

Tesla sta cambiando pelle: da produttore di auto a gruppo sempre più impegnato nell’intelligenza artificiale e nella robotica. E cessa definitivamente la peoduzione di due modelli che hanno fatto la storia del marchio, facendolo conoscere in tutto il mondo. Produzione che peraltro era ridotta a numeri minimi. È stato lo stesso Elon Musk a dare un’altra conferma svolta strategica, nell’annunciare i dati di bilancio 2025 . Tesla investirà 2 miliardi di dollari in xAI, la società di intelligenza artificiale di Musk. La produzione di massa degli umanoidi Optimus non è comunque prevista prima della fine del 2026. Altro obiettivo del patron è quello di integrare modelli avanzati per la guida autonoma. Nessun nuovo modello all’orizzonte, con una gamma che per quel che riguarda le auto resterà limitata a Model 3 e Model Y. Parallelamente, la società ha confermato che la produzione del robotaxi Cybercab inizierà entro quest’anno. Nonostante le sfide regolatorie legate a un design privo di volante e pedali.

Calano le vendite, ma tengono i profitti con Model 3 e Y

Quanto ai conti economici, Tesla ha chiuso l’esercizio 2025 registrando il suo primo calo annuale del fatturato. Con ricavi scesi del 3% a circa 94,83 miliardi di dollari. Nonostante la contrazione del core business dei veicoli elettrici (vendite -9%), l’azienda ha sorpreso gli analisti sul fronte della redditività. Il margine lordo dell’automotive (esclusi i crediti regolamentari) è salito al 17,9%, superando nettamente le stime e il 13,6% dell’anno precedente. Nel quarto trimestre, l’utile netto è però crollato del 61% a 840 milioni di dollari. Mentre l’utile per azione rettificato di 50 centesimi ha battuto le attese del mercato. Un punto di forza del bilancio 2025 è la divisione energia e stoccaggio: nel 4° trimestre ricavi record per 3,84 miliardi di dollari (+25,5%). Grazie alla forte domanda di batterie per reti elettriche.

Il CFO Vaibhav Taneja prevede che le spese in conto capitale supereranno i 20 miliardi di dollari nel 2026, più del doppio rispetto al 2025. L’aumento servirà a finanziare nuove fabbriche per Cybercab, robot e camion Semi. Oltre a possibili incursioni nella produzione di chip per prevenire carenze nell’approvvigionamento.