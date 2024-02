Stop a Mantova alla ZTL gratis per le elettriche

Stop a Mantova alla ZTL gratuita per le elettriche: un’altra città elimina l’agevolazione prevista per le auto a emissioni zero, ci segnala Giuseppe. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Stop a Mantova alla ZTL gratis: “Ora costa 100 euro, finirà anche l’esenzione dal bollo?”

“Abito, in linea d’aria, a 200 metri dal Comune di Mantova. Due giorni fa ho ricevuto una mail da ASTER, società del Comune: non ho più diritto ad accedere gratuitamente alla ZTL. Devo, se voglio, pagare 100 euro. Quindi: se risiedo nel comune con un vecchio SUV a gasolio mi bastano 20 euro all’anno e sono a posto e posso inquinare senza problemi. Mentre se sono non inquinante (la mia piccola Spring si carica con il fotovoltaico) devo pagare. Il tempismo è fantastico!!! Da giorni siamo in emergenza PM10… Devo dire che negli ultimi 4 mesi non sono entrato in ZTL più di 5 volte, e solo per evitare, per andare a casa, le code di un cantiere pluriennale davanti alla stazione ferroviaria. Ne ho parlato con un amico che mi ha deriso: ha una vecchia auto inquinante ma, siccome ha vent’anni, ha l’agevolazione dell’auto storica e non paga il bollo. Mi aspetto dunque che la lobby del petrolio riesca a togliere pure l’agevolazione del bollo a noi elettrici. Frustrato, ma non pentito, dalla scelta elettrica, vi saluto. P.S. ma quelli che dicono che le elettriche inquinano di più, cosa pensano delle ibride? Non hanno i difetti combinati di endotermiche e batterie?“. Giuseppe Casarotti

Non è il primo caso di marcia indietro e la giustificazione…

Risposta. Mantova non è un caso isolato: sono diverse le città che stanno tornando indietro, eliminando le agevolazioni alle auto elettriche per l’accesso al centro. Una delle prime a fare retrofront è stata Alessandria, motivando la decisione con la volontà di limitare il numero dei veicoli di tutti i tipi dalla ZTL. A favore di pedoni, bici e trasporto pubblico. Un fatto è incontestabile: le auto elettriche si muovono senza emettere alcunché e senza fare rumore, il che le rende sicuramente più compatibili con gli ambienti urbani. Tanto più se parliamo di città molto inquinate, come sono in genere quelle del Nord Italia. Di questo passo verrà eliminata anche l’esenzione dal bollo? Non è escluso: l’Italia è il paese delle lobby e i possessori delle auto storiche hanno una lobby potente come l’ACI a difenderle. Le auto elettriche…