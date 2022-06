Stoccolma: pendolari su e-traghetto, più veloce di metro e auto (Video)

Pendolari al lavoro a bordo del traghetto elettrico con i foil, per ora in formato mini con la versione da 30 posti, più veloce di metropolitana e autobus. Siamo a Stoccolma su P-12 Shuttle. Si annunciano velocità da 30 nodi per il collegamento urbano che partirà nel 2023.

La comunicazione degli svedesi di Candela Boats è sempre sostenuta: “La nave elettrica più veloce, a lungo raggio e più efficiente dal punto di vista energetico di sempre“. L’obiettivo dell’ultimo progetto è garantire la spola tra il “tentacolare sobborgo di Stoccolma di Ekerö e il centro città nel prossimo anno“.

A 30 nodi più veloci di metro, autobus e auto (negli orari di punta)

La velocità di P-12 Shuttle toccherà i 30 nodi e secondo i calcoli degli ingegneri di Candela Boats: “Il pendolarismo sarà più rapido rispetto alle linee di metropolitana e autobus con cui è in concorrenza, oltre ad essere infinitamente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle navi diesel che attualmente servono la stessa rotta“. E la sfida con le auto? “Siamo più veloci delle auto nelle ore di punta”.

Efficienza e risparmio con i foil; autonomia e tempi di ricarica da 1 ora

Il mondo della vela è cambiato con l’arrivo dei foil, pensiamo alla Coppa America o al Sail Gp, dove l’alta velocità, si superano i 50 nodi, ha trasformato forma e sostanza dell’agonismo velico. Tecnologia che si sta trasferendo nella mobilità quotidiana. Con risparmio energetico, il grande limite della nautica elettrica rispetto al mondo dell’automotive.

Vediamo le stime sul risparmio ottenuto con i foil su Candela: “La nostra tecnologia riduce l’energia per chilometro per passeggero del 95% rispetto alle navi attuali, consentendo un’autonomia di 50 miglia nautiche a velocità di servizio. Utilizzando l’equivalente di 0,1 kWh di elettricità per passeggero-chilometro, la nave è più efficiente dal punto di vista energetico di un autobus elettrico ibrido. Inoltre, con una ricarica CC fino a 200 kW, può caricare la batteria in meno di un’ora“.

A Stoccolma hanno calcolato un risparmio di 50 minuti al giorno

Siamo molto curiosi di verificare sul campo, in acqua, le prestazioni del traghetto di Candela. Per ora facciamo affidamento alle stime su Stoccolma: “Il tragitto tra il sobborgo Ekerö, in rapida espansione, e il centro città si percorre in 55 minuti in autobus, metropolitana o traghetto convenzionale. Durata simile per le auto nelle ore di punta. P-12 Shuttle coprirà i 15 chilometri in soli 25 minuti, risparmiando ai pendolari una media di 50 minuti al giorno“.

Tempo prezioso: “Puoi lavorare un’ora in più o andare a prendere i tuoi figli a scuola un’ora prima”. Parola di Erik Eklund, vice presidente dell’azienda.

Il moto ondoso si riduce e P-12 Shuttle esentato dai limiti di velocità

Il moto ondoso non mette in pericolo solo Venezia crea sempre problemi. Sul tema da Candela spiegano che “P-12 Shuttle crea una scia vicina allo zero, quindi gli è stata concessa un’esenzione dal limite di velocità di 12 nodi. Il minuscolo lavaggio dell’elica è considerevolmente più piccolo della scia delle navi passeggeri convenzionali che viaggiano a bassa velocità“.

Dal 2023 la prova per nove mesi, si vogliono sostituire il diesel

L’inizio del test in acqua di P-12 Shuttle, un periodo di prova di nove mesi. è fissato per il 2023. “Se soddisferà le aspettative si spera di sostituire la flotta cittadina di oltre 70 navi diesel e di decongestionare il trasporto terrestre sulle autostrade spostandolo sui corsi d’acqua“.

C’è anche una dichiarazione politica di Gustav Hemming, vicepresidente del consiglio direttivo regionale di Stoccolma, che dice: “Il traffico marittimo è il trasporto pubblico più popolare della regione e vogliamo ampliarlo. Ma abbiamo bisogno di una tecnologia migliore per viaggiare più velocemente e ridurre l’impatto sul clima. Pertanto, siamo felici di provare questa nuova tecnologia“.

