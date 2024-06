STMicroelettronics investirà a Catania 5 miliardi di euro.

STMicroelectronics investirà a Catania 5 miliardi di euro per una nuova fabbrica che completerà la sua filiera nei semiconduttori in carburo di silicio. Il colosso dei microchip italo francese punta alla leadership mondiale nei dispositivi d’avanguardia per il controllo dei moduli di potenza nell’automotive. I microchip di ST sono utilizzati anche da Tesla.

Il nuovo impianto produrrà carburo di silicio (SiC) ad alto volume e si occuperà di test e confezionamento. Sorgerà accanto al suo impianto di produzione di substrati SiC a Catania.

Nasce il polo globale del carburo di silicio, dai substrati al microchip finito

Le due strutture formeranno il Silicon Carbide Campus della STMicroelectronics, realizzando a Catania la strategia dell’azienda di creare un impianto di produzione completamente integrato verticalmente per la produzione di massa di SiC in un unico sito. Il campus supporterà i clienti per i dispositivi SiC nelle applicazioni automobilistiche, industriali e infrastrutturali cloud.

Il Silicon Carbide Campus fungerà da centro dell’ecosistema SiC globale della ST, integrando tutte le fasi del flusso di produzione, tra cui lo sviluppo del substrato, i processi di crescita epitassiale, la fabbricazione di wafer front-end da 200 mm e l’assemblaggio back-end dei moduli, nonché la ricerca e sviluppo dei processi, progettazione del prodotto, laboratori avanzati di ricerca e sviluppo per stampi, sistemi e moduli di alimentazione e capacità di confezionamento complete.

La produzione dal 2026. Due miliardi di finanziamento dal governo italiano con i fondi dell’EU Chips Act

Il nuovo impianto STMicroelectroic a Catania inizierà la produzione nel 2026. E raggiungerà la piena capacità entro il 2033, producendo fino a 15.000 wafer a settimana. La società prevede che l’investimento totale sarà di circa 5 miliardi di euro. Circa 2 miliardi di euro erogati dal governo italiano nel quadro dell’EU Chips Act.

«La portata e le sinergie offerte da questo progetto ci consentiranno di innovare meglio con capacità di produzione di grandi volumi, a vantaggio dei nostri clienti europei e globali nella transizione verso l’elettrificazione», ha affermato Jean-Marc Chery, Presidente e CEO di STMicroelectronics.