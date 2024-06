Stiamo perdendo il treno: la rivoluzione elettrica investe tutta l’Europa, con enormi investimenti che vanno ovunque tranne che in Italia, un terreno ostile.

Il mondo verso l’era solare, ma noi stiamo perdendo il treno, fermi all’oil&gas

Non stiamo parlando solo di automobili, naturalmente: parliamo anche e soprattutto del modo in cui l’energia viene prodotta. L’Economist, che non è certo la bibbia degli ambientalisti, pubblica un numero speciale parlando di “Alba dell’era del sole“. Spiegando che “le celle solari saranno con ogni probabilità la più grande fonte di energia elettrica del pianeta entro la metà degli anni 2030“.

ùLe rinnovabili crescono anche da noi, in maggio hanno coperto più della metà dei consumi, arrivando al 52%. Ma tutto avviene dal basso, in un clima di scetticismo, con un governo sempre più vicino al mondo dell’oil&gas. E con norme che penalizzano la conversione alle rinnovabili invece di agevolarla.

Risultato: chi aveva pianificato investimenti li rimanda o li cancella. Ultimo esempio: Senec, gruppo tedesco che produce sistemi di accumulo, era pronto a installare in Puglia una fabbrica di pannelli fotovoltaici. Investimento complessivo: 200 milioni. Ma la norma varata dal ministro Francesco Lollobrigida per limitare fortemente l’installazione di impianti agrivoltaici ha fermato tutto.

Si moltiplicano gli investimenti bloccati: Senec in Puglia, ACC in Molise…

Vito Zongoli, ad di Senec Italia, ha spiegato al Sole 24 Ore che “all’estero deridono l’Italia” per interventi normativi così estemporanei. “Eravamo pronti a investire, anche con fondi del PNRR che ci erano stati accordati, e ad assumere personale. Ma abbiamo fermato tutto, anche perché il Dl agricoltura così com’è oggi frena lo sviluppo di una filiera italiana. Mettere tutti questi paletti allo sviluppo del fotovoltaico per questioni prevalentemente di consenso politico non ha una grande utilità. L’obbiettivo era limitare l’installazione di impianti, ma alla fine la parte più lesa sono i proprietari agricoli, soprattutto in certe aree del Paese“.

Le cose non vanno meglio sul fronte dell’auto elettrica: Stellantis, Mercedes e Total Energie, alleate nella società ACC, hanno fermato la riconversione dello stabilimento ex Fiat di Termoli. Motivo: il mercato italiano non tira, anche per colpa di una politica degli incentivi incomprensibile, come fatto notare dall’ad di Stellantis, Carlos Tavares. Gli esempi potrebbero continuare, ma il filo conduttore è uno solo: stiamo perdendo il treno, mentre la Spagna porta a casa un investimento dopo l’altro…