Stellantis va a idrogeno e compra il 33% di Symbio

Stellantis va a idrogeno a compra il 33,3% di Symbio, una delle aziende leader nel settore. Affiancando Faurecia e Michelin, che hanno già quote analoghe.

Stellantis va a idrogeno e affianca Faurecia e Michelin

A differenza di Volkswagen, il made in France crede e investe nell’idrogeno e ora Stellantis affianca in Symbo altrettanti colossi nei loro settori. L’acquisto viene definito “un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità“. E “una dimostrazione dell’eccellenza tecnologica di Symbio nel campo delle innovazioni relative alle celle a combustibile a idrogeno“. Favorendone lo sviluppo in Europa e negli Stati Uniti, dove Stellantis è presente in forze con Jeep-Chrysler. Symbio pianifica di produrre 50.000 celle a combustibile all’anno entro il 2025, con la gigafactory di Saint-Fons, che avvia la produzione nella seconda metà del 2023. Nel 2022 Symbio ha annunciato l’attuazione del progetto HyMotive, volto a “industrializzare e sviluppare innovazioni dirompenti“. Consentendo di raggiungere una capacità produttiva in Francia di 100.000 sistemi l’anno entro il 2028. Creando 1.000 posti di lavoro nel paese transalpino.

Tavares pensa alla produzione di furgoni a celle a combustibile

“L’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforzerà la nostra posizione di leadership nei veicoli a idrogeno. A supporto della nostra produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, un perfetto complemento alla nostra crescente offerta di veicoli elettrici a batteria”, spiega Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Procediamo con il nostro piano strategico Dare Forward 2030 e siamo impegnati ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038. E stiamo considerando ogni strumento tecnologico a nostra disposizione per combattere il riscaldamento globale. Le celle a combustibile a idrogeno sono essenziali e Symbio diventerà un attore di rilievo nella battaglia per proteggere le generazioni future”. Elettrico o idrogeno, la Francia continua a creare nuove fabbriche e nuovi posti di lavoro nella nuova mobilità, con il presidente Macron impegnato in prima persona. L’Italia? Non pervenuta.