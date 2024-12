Stellantis, Tavares si è dimesso: “Paga il calo di vendite negli Usa e le divisioni con i soci”

Dimissioni a sorpresa dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlo Tavares. Il manager portoghese avrebbe dovuto completare il piano di rilancio e lasciare nel 2026. Ma le divisioni tra il manager portoghese e i soci del gruppo automobilistico si sono fatte più profonde, fino allo scontro finale andato in scena nel cda che si è concluso nella serata di domenica 1 dicembre.

Cronaca di un divorzio annunciato. Non poteva reggere il compromesso che aveva spostato al 2026 l’uscita di scena del manager salito alla guida del gruppo italo-franco-americano soltanto quattro anni fa. Tavares paga le difficoltà incontrate da Stellantis in un mercato in cui sono entrate in crisi le vendite dei modelli più costosi (a partire dai Suv di grande cilindrata). Nonché le difficoltà a reggere il confronto con i modelli cinesi che stanno invadendo l’Europa. Per finire con i ritardi nella strategia ad affrontare il complicato passaggio verso la transizione elettrica.

Stellantis. Tavares entrato in crisi per il rallentamento del mercato e i dazi minacciati da Trump

“In particolare – come ha messo in evidenza Repubblica – il mercato aveva criticato Tavares sia per i risultati negli Stati Uniti e in generale in Nord America, la gallina dalle uova d’oro del gruppo. Sia per la gestione del mercato europeo”. Il manager aveva ammesso le difficoltà e gli errori nel giugno scorso al Capital Market Day. Senza toccare gli obiettivi finanziari.

Nonostante possa vantare in curriculum il rilancio di Psa e l’acquisizione di Opel, Tavares si è dovuto arrendere prima del tempo. Del resto, il gruppo ha appena comunicato una riduzione delle consegne di 200mila autovetture nel secondo semestre. Con relativo crollo di profitti e ricavi.

Tavares ha già rassegnato le dimissioni, come comunicato dal gruppo automobilistico, La ricerca di un nuovo capo azienda – procedura che era già stata avviata – verrà ora accelerata per concludersi a inizio dell’anno prossimo. Nel frattempo sarà istituito un nuovo comitato esecutivo presieduto da John Elkann. Stellantis conferma la guidance presentata alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in relazione ai risultati dell’intero anno 2024.

Come ha ricordato Bloomberg, Tavares “è uno dei numerosi dirigenti del settore che sono stati sotto pressione mentre le case automobilistiche affrontano un mercato in calo che sta lottando con un rallentamento economico in Cina. Oltre alla frenata della domanda di veicoli elettrici in Europa e la minaccia di dazi alle importazioni mentre Donald Trump si prepara a tornare alla Casa Bianca”.

Negli stabilimenti della Volkswagen scatta lo sciopero a oltranza contro il piani di tagli dell’azienda

Da parta sua, con un comunicato, Stellantis ha confermato i contrasti in seno ai vertici della società. “Il successo di Stellantis, fin dalla sua creazione. si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il ceo“, ha spiegato il Senior Independent Director, Henri de Castries. “Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il ceo alla decisione di oggi».

Ma la crisi dell’auto in Europa continua ad avere il suo epicentro in Germania. Dove il conflitto tra Volkswagen e il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi Ig Metall è salito di livello. I dipendenti del principale produttore automobilistico europeo hanno sospeso il lavoro a oltranza a partire dal 2 dicembre per opporsi alle migliaia di tagli di posti previsti dal gruppo.

Se non dovesse arrivare un accordo sulle misure di riduzione dei costi per ristrutturare il gruppo in crisi, la Ig Metall ha minacciato la lotta “più dura che Volkswagen abbia mai visto“.

