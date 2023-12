Stellantis striglia l’Italia sull’elettrico: bisogna anticipare i tempi

Stellantis striglia l’Italia: “Status quo contrario a un business sostenibile che vada a beneficio dei dipendenti del settore auto”. Altro che Tavolo Auomotive…

Stellantis striglia l’Italia: status quo contrario a un business sostenibile

Si è fatto un gran parlare del Tavolo Automotive, il confronto tra Stellantis, governo e sindacati che dovrebbe più che raddoppiare la produzione di auto a quota un milione. Il tavolo si è aperto, con roboanti aspettative di crescita espresse dal ministro Adolfo Urso, che ancora sogna che qui si comprino in gran parte auto prodotte in Italia. Al termine Stellantis ha rilasciato una lunga nota in cui ricorda tutto quello che già si sta facendo nel Paese, con gli investimenti fabbrica per fabbrica e modello per modello. Ma il diavolo, come spesso accade, si trova nella coda e cioè nelle ultimissime righe della nota: “Ognuna delle parti deve abbracciare il cambiamento necessario in modo totalizzante, proattivo e sincero. Solo così sarà possibile gestire al meglio la transizione verso l’elettrificazione del settore in Italia per far sì che, insieme, si possa creare la condizione per offrire una mobilità accessibile ai clienti. Si tratta di anticipare i tempi, perché lo status quo è contrario a un business sostenibile che vada a beneficio dei dipendenti del settore“.

Tavares: “L’elettrificazione è la nostra rotta”. Altro che biocarburanti…

Altro che biocarburanti e auto a idrogeno, soluzione più volte sostenute da un governo sempre freddo nei confronti dell’elettrico. Stellantis è convinta che il futuro sia proprio nell’elettrificazione, oltre che nell’eliminazione della normativa Euro 7 per le auto tradizionali. E infatti nella nota si chiedono “incentivi adeguati per i clienti di veicoli elettrici per sostenere il mercato e lo sviluppo della rete di ricarica. E il miglioramento della competitività di Stellantis e dei fornitori italiani, incluso il costo dell’energia“. Del resto proprio mentre a Roma si riuniva il Tavolo, a Londra il n.1 di Stellantis Carlos Tavares chiariva che il futuro del gruppo è nell’elettrico: “Partiamo dall’assunto che ci siamo incamminati lungo una strada e la destinazione non cambierà. L’elettrificazione andrà avanti, non abbiamo in programma alcun cambio di rotta e ci concentriamo su questo“, ha detto all’Industrials & Autos Week di Goldman Sachs. “Ci potranno essere ostacoli lungo la strada, ma saranno solo ostacoli, la traiettoria resta segnata“.

La maggiore incognita? “Il voto in Europa e negli Usa”

Tavares ha anche negato che con l’elettrico si perdano soldi: “Cerchiamo sempre di allineare i margini delle Bev a quelli generati dai veicoli tradizionali. Ci lavoriamo ormai da anni e stiamo raggiungendo risultati. Siamo già in positivo, colmando il divario più velocemente in Europa perché abbiamo iniziato prima, ma stiamo raggiungendo risultati ovunque“. Quel che teme ora il n.1 di Stellantis è l’impatto di un cambiamento dello scenario politico: “L’anno prossimo avremo due appuntamenti elettorali molto importanti, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e quelle per il Parlamento europeo. Il risultato potrà essere significativo per accelerare o frenare in certa misura il percorso verso l’elettrificazione, a seconda che prevalga un approccio populista o progressista“. Trump e le destre in Europa potrebbero frenare sul sostegno all’elettrico, insomma. Ma ciò non toglie che Tavares ci punti comunque come strategia di lungo periodo.