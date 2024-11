Stellantis rilancia sugli incentivi per l’elettrico. E, vista la debolezza dei mercati continentali, chiede al ministro Urso di affrontare il tema a livello europeo.

Stellantis rilancia sugli incentivi e al ministro dice: “Con un mercato così…”

“Sicuramente, visto il mercato dell’automobile e dell’elettrico, è chiaro che lo stop degli incentivi costituisce un problema. È chiaro anche, e questo noi lo condividiamo, che è un problema non soltanto italiano. La rivisitazione degli incentivi va studiata a livello europeo”. Lo ha detto Giuseppe Manca, Responsabile Risorse Umane di Stellantis Italia, a margine del tavolo Stellantis al Ministero delle Imprese (Mimit). “Oggi noi produciamo per il mercato estero soprattutto la Fiat 500 Bev di Mirafiori. I modelli che arriveranno gia’ subito, nel primo trimestre del 2025, sono modelli che sono appetibili per il mercato straniero. E quindi è chiaro che degli incentivi vale la pena parlarne, ma a livello europeo. Su questo mi sembra che ci sia un impegno del ministro di rivedere tutte queste posizioni a Bruxelles’, ha aggiunto Manca. Non è chiaro però con quali fondi i nuovi bonus, dato che con la Finanziaria in corso di approvazione il governo ha cancellato le dotazioni destinate all’automotive.

La nuova Lancia Gamma (anche elettrica) si farà a Melfi

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano ha intanto confermato che la prossima Lancia, la Gamma, progettata e sviluppata in Italia, sarà prodotta nello stabilimento di Melfi. Segnando il ritorno del marchio nell’impianto lucano, dove la seconda generazione della Ypsilon è stata prodotta tra il 1995 e il 2003. Stellantis spiega che “questo sito è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all’interno della transizione verso la mobilità elettrica“. La nuova Lancia Gamma sarà costruita dal 2026 sulla piattaforma multi-energy STLA Medium, “confermando l’impegno di Lancia verso una mobilità sostenibile e premium“.

