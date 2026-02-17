Stellantis resuscita il diesel: tornano 7 modelli







Stellantis resuscita il diesel: sono almeno sette i modelli che verranno rilanciati, tra auto e veicoli commerciali. Stellantis resuscita il diesel, con 7 modelli tra auto e van Che l’amministratore delegato succeduto a Carlos Tavares, Antonio Filosa, fosse molto freddo sull’elettrico lo si sapeva. Ma l’impressione era che puntasse soprattutto sull’ibrido, magari “mild”, leggero, come la 500 lanciata da poco. E invece l’agenzia Reuters parla di uno “spostamento strategico precedentemente non previsto“. E già da fine 2025, Stellantis ha iniziato a reintrodurre le versioni diesel di diversi modelli, che erano già state gradualmente eliminate. Come la Peugeot 308, l’Opel Astra e la DS 4, nonché veicoli commerciali come Opel Combo Van, Citroën Berlingo e Peugeot Rifter. Proprio nei van la retromarcia verso il diesel è più netta, visto che in questo segmento di mercato la penetrazione dell’elettrico è ancora più complicata. Chiaramente su questa decisione pesa lo scarso successo della gamma elettrica Stellantis. Anche se questo è solo una piccola parte delle cause che hanno determinato le maxi-perdite 2025, con 22 miliardi di disavanzo

“Noi ci concentriamo sulla domanda dei clienti”, dice l’azienda

E così c’è già che parla di “sbornia dell’elettrico passata”. Mentre la stessa Stellantis conferma il deciso cambio di rotta: “Abbiamo deciso di mantenere i motori diesel nel nostro portafoglio prodotti. E, in alcuni casi, di aumentare la nostra offerta di propulsori. In Stellantis vogliamo generare crescita, ecco perché ci concentriamo sulla domanda dei clienti“, si legge nella dichiarazione alla Reuters. Lasciando intendere che non è delle auto a batterie che chiedono i clienti entrando in concessionaria. Si tratta comunque di una mossa tattica: anche Stellantis dovrà prendere atto del fatto che il diesel è una motorizzazione al tramonto. E lo è proprio nella domanda dei clienti, visto che ormai vale l’8,9% in Europa (dati 2025), contro il 17,4% dell’elettrico. Con un trend 2026 che vede le auto a gasolio in ulteriore calo e l’elettrico in decisa crescita. Come peraltro conferma (qui) la stessa Associazione dei costruttori, ACEA.