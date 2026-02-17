Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il17 Febbraio 2026
1

Stellantis resuscita il diesel: tornano 7 modelli

2 min



Stellantis resuscita il diesel: sono almeno sette i modelli che verranno rilanciati, tra auto e veicoli commerciali.

Stellantis resuscita il diesel
Il report della Reuters sul dietrofront di Stellantis.

Stellantis resuscita il diesel, con 7 modelli tra auto e van

Che l’amministratore delegato succeduto a Carlos Tavares, Antonio Filosa, fosse molto freddo sull’elettrico lo si sapeva. Ma l’impressione era che puntasse soprattutto sull’ibrido, magari “mild”, leggero, come la 500 lanciata da poco. E invece l’agenzia Reuters parla di uno “spostamento strategico precedentemente non previsto“. E già da fine 2025, Stellantis ha iniziato a reintrodurre le versioni diesel di diversi modelli, che erano già state gradualmente eliminate. Come la Peugeot 308, l’Opel Astra e la DS 4, nonché veicoli commerciali come Opel Combo Van, Citroën Berlingo e Peugeot Rifter. Proprio nei van la retromarcia verso il diesel è più netta, visto che in questo segmento di mercato la penetrazione dell’elettrico è ancora più complicata.  Chiaramente su questa decisione pesa lo scarso successo della gamma elettrica Stellantis. Anche se questo è solo una piccola parte delle cause che hanno determinato le maxi-perdite 2025, con 22 miliardi di disavanzo

Stellantis resuscita il diesel
Antonio Filosa, numero uno di Stellantis Group.

“Noi ci concentriamo sulla domanda dei clienti”, dice l’azienda

E così c’è già che parla di “sbornia dell’elettrico passata”. Mentre la stessa Stellantis conferma il deciso cambio di rotta: “Abbiamo deciso di mantenere i motori diesel nel nostro portafoglio prodotti. E, in alcuni casi, di aumentare la nostra offerta di propulsori. In Stellantis vogliamo generare crescita, ecco perché ci concentriamo sulla domanda dei clienti“, si legge nella dichiarazione alla Reuters. Lasciando intendere che non è delle auto a batterie che chiedono i clienti entrando in concessionaria. Si tratta comunque di una mossa tattica: anche Stellantis dovrà prendere atto del fatto che il diesel è una motorizzazione al tramonto. E lo è proprio nella domanda dei clienti, visto che ormai vale l’8,9% in Europa (dati 2025), contro il 17,4% dell’elettrico. Con un trend 2026 che vede le auto a gasolio in ulteriore calo e l’elettrico in decisa crescita. Come peraltro conferma (qui) la stessa Associazione dei costruttori, ACEA.

Redazione
il17 Febbraio 2026
Condividi
Visualizza commenti (1)
  1. StefanoT
    il 17 Febbraio 2026

    La visione di una talpa, il coraggio di don abbondio e le minacce (di licenziamenti) di un aspirante suicida. Questo il profilo professionale dell’attuale AD Stellantis.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Retromarcia digitale: in Cina comandi fisici obbligatori in auto per le principali funzioni

Articolo Successivo

Usato elettrico online: su Carvago un’auto su quattro è BEV o ibrida

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!