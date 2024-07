Stellantis punta sull’ibrido con 30 modelli

Stellantis punta sull’ibrido più che sull’elettrico: già quest’anno 30 modelli, altri 6 entro fine 2026. Obiettivo: cavalcare il trend di vendite 2024 in ascesa, +41%.

Il gruppo guidato da Carlo Tavares lo definisce “approccio multi-energia“.Ovvero l’adeguarsi rapidamente alle richieste di mercato, che in questo momento premiano più l’ibrido dell’elettrico puro o del plug-in. In particolare Stellantis punta sulla nuova tecnologia ibrida eDCT. Promettendo “una riduzione delle emissioni di CO 2 a un prezzo più accessibile rispetto alle auto completamente elettriche e ibride plug-in“. Si punta anche sulla riluttanza di molti automobilisti a passare all’elettrico per il timore di complicazioni con la ricarica. “I veicoli ibridi sono facili da utilizzare e non richiedono di cambiare abitudini rispetto ai veicoli tradizionali a combustione interna“, spiega Sébastien Jacquet, vice-direttore tecnico di Stellantis. “La tecnologia eDCT permette al motore di rimanere spento, in particolare durante la guida a bassa velocità, riducendo emissioni di CO 2 e consumi. Non sono semplici sviluppi tecnici, ma vera innovazione alla portata di tutti”.

Ma l’autonomia in solo-elettrico non va oltre 1 km

La maggior parte dei veicoli ibridi Stellantis presenti in Europa include già la tecnologia eDCT e il motore elettrico integrato da 21 kW. Ma i tratti coperti in solo-elettrico sono modesti. Secondo Stellantis “la batteria da 48 V e 0,9 kWh garantisce un’autonomia che raggiunge 1 km in condizioni di utilizzo costante. E può anche fornire un’alimentazione elettrica durante la guida ai bassi carichi oppure in fase di rilascio. Durante la decelerazione o la frenata, il motore elettrico passa alla funzione di generatore, catturando l’energia cinetica e ricaricando la batteria. Un Belt Starter (sistema di avviamento azionato a cinghia) permette di passare rapidamente e in modo fluido dalla modalità elettrica a quella ibrida“. Grazie alla sua modularità, la tecnologia eDCT può supportare anche i veicoli elettrici plug-in, avendo il 93% dei componenti in comune: “Gli unici cambiamenti riguardano il modulo di propulsione elettrica e l’inverter“.

