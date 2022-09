Stellantis punta sulla 500e: potremmo produrne…

Stellantis punta sulla 500e: il capo del mega-gruppo, Carlos Tavares, finalmente prende atto del successo dell’elettrica made in Torino. Ma si può fare di più.

“A Mirafiori potremmo produrre il triplo di quello che stiamo producendo adesso di Fiat 500e. Il limite non è dovuto alla capacità produttiva dello stabilimento o ai pacchi-batteria ma alla carenza di altri componenti soggetti alla fornitura di semiconduttori“, ha spiegato Tavares, in una conferenza stampa proprio a Mirafiori. “Nel 2021 abbiamo prodotto 45mila unità, potremmo facilmente farne il doppio e organizzarci per farne il triplo, ripeto. Non c’è un collo di bottiglia per la capacità di produzione, stiamo lavorando con i fornitori per migliorare la situazione. E se risolviamo i problemi, potremmo rafforzare la nostra leadership in Europa nelle vendite“. Tavares ha poi elogiato le maestranze torinesi, sostenendo che grazie al lavoro dei dipendenti di Mirafiori è migliorata la qualità della 500e: “Siamo ai massimi standard europei e mondiali“. Un tributo raro da parte di un top manager straniero a una fabbrica italiana.

Investimenti per auto-produrre energia nelle fabbriche

Tavares ha parlato anche della ‘decisione strategica‘ a cui lavora Stellantis per produrre energia e per rendere più autonomi gli stabilimenti. Una decisione sarà presa entro fine mese: “Potremmo anche fare più scelte strategiche diverse”, ha detto. “Stiamo rendendo più compatti i siti produttivi, parliamo di aree molto ampie e tetti ampi, che potremo usare per produrre energia, non solo con impianti solari‘, ha aggiunto. “Se c’è carenza di energia elettrica, il settore che ne soffre di più è quello industriale e io devo mantenere la sostenibilità della mia attività”. In questo quadro, Stellantis ha diversi progetti “Possiamo accelerarli e allargarli, da soli o con partner, che possono investire per la metà e poi guadagnare vendendo energia. O attraverso partnership con società energetiche. L’attuale crisi è stata come una sveglia e io devo proteggere la mia gente e la mia azienda, producendo energia per mantenere l’attività sostenibile“.

Stellantis punta sulla 500e e…/ A Torino l’hub di gruppo per l’economia circolare

L’azienda ha inoltre annunciato che il comprensorio di Mirafiori ospiterà il suo principale Hub per l’Economia Circolare. Lo stabilimento inizierà a operare con tre attività progettate per aumentare la sostenibilità produttiva: rigenerazione di componenti, ricondizionamento e smantellamento di veicoli. L’obiettivo è quello di espandersi ulteriormente a livello globale. “L’ iniziativa si basa sulle competenze attualmente in possesso dell’azienda“, si legge in una nota. “E rappresenta un ulteriore importante passo nell’attuazione del piano strategico per la business unit Economia Circolare di Stellantis. Quest’ultima mira a quadruplicare i ricavi derivanti dall’estensione della vita utile di componenti e servizi. E ad aumentare di 10 volte, rispetto al 2021, i ricavi ottenuti dal riciclo entro il 2030“.