Stellantis, la produzione di auto crolla del 37% e torna ai livelli degli anni ’50

Stellantis, la produzione di auto in Italia ha subito un crollo senza precedenti nel corso del 2024. Le vetture uscite dagli stabilimenti non hanno superato il mezzo milione: per la precisione sono state 476.090, con un calo del 36,5% rispetto all’anno precedente.

Siamo ben lontani dagli obiettivi del governo. Il ministro delle Imprese Adolfo aveva insistito a lungo Urso per arrivare almeno a un milione di veicoli prodotti. Così come siamo lontani dalle promesse fatte a suo tempo da Stellantis, gruppo automobilistico di riferimento in Italia e che ha nella famiglia Agnelli il suo socio principale. Nel 2024 sono diminuite le auto prodotte e aumentate le uscite di personale e il ricorso alla cassa integrazione.

Il bilancio di fine anno del settore automotive, come risulta da un rapporto della Fim (il sindacato metalmeccanico della Cisl) è un quadro quanto mai negativo per la prima industria manifatturiera italiana. Con cali che vanno dal -21% delle fabbriche di Pomigliano a oltre il 70% per i poli di Mirafiori e di Modena. Con periodi di chiusura prolungati per tutti i centri di produzione.

Bisogna tornare agli anni ’50 per trovare un numero così basso di autovetture prodotte in Italia. Tolti i veicoli commerciali stiamo parlando di 300mila unità. Solo un anno fa la produzione complessiva si era attestata a più di 750mila veicoli prodotti.

Stellantis, la produzione di autoveicoli è vista in ripresa soltanto dal 2026 e tornare sopra il milione di veicolo nel 2030

Come evidenzia il rapporto, la produzione Stellantis è scesa soprattutto nel secondo semestre del 2024. Con frequenti periodi di chiusura degli impianti e oltre 20mila lavoratori coinvolti in cassa integrazione o contratti di solidarietà. Di fatto, uno su due. Secondo Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, il 2025 non promette una ripresa significativa. Solo nel 2026 è prevista una risalita dei volumi, con un aumento stimato del 50% rispetto al 2024, riportando però la produzione ai livelli di tre anni prima.

Della vicenda si è occupata anche il Financial Times, tenendo conto che Stellantis è uno dei principali gruppi automotivi europei. Ha ricordato l’allarme utili comunicato al mercato nel settembre scorso. A cui hanno fatto seguito le dimissioni – arrivate prima della scadenza – dell’amministratore delegato Carlo Tavares. “John Elkann, presidente dell’azienda, sta guidando la ricerca di un nuovo CEO“, scrive il quotidiano britannico. “Il cui compito principale sarà quello di risolvere i problemi di produzione in Europa e affrontare le problematiche negli Stati Uniti, dove gli elevati livelli di inventario hanno costretto il gruppo a rivedere le sue previsioni di profitto per il 2024“.

Dopo un lungo scontro per il mancato rispetto dei piani di produzione, Stellantis ha presentato al governo Meloni un nuovo impegno per produrre 1 milione di veicoli in Italia entro il 2030. Ha ribadito il suo piano di investimenti da 2 miliardi di euro quest’anno sia nei veicoli commerciali che nelle auto. Nell’occasione, il piano industriale è stato rivisto con l’assegnazione della piattaforma Small a Pomigliano, destinata alla futura produzione di modelli di auto compatte.

Ora Stellantis deve convincere gli addetti ai lavori che non si tratta solo di un nuovo modo per prendere tempo e – contemporaneamente – salvare la faccia al governo. In particolare dovrà dare rassicurazioni che non guarda solo a una ripresa della produzione ma prevede anche un ruolo degli stabilimenti italiani nella transizione verso la mobilità elettrica.

Al momento, la produzione di autovetture elettriche si limita alla 500e. Un piano per l’annunciata gigafactory di batterie che avrebbe dovuto prendere il via a Termoli verrà presentato solo a metà 2025. Mentre è già diventata realtà la realizzazione di una gigafactory in joint venture con il gruppo cinese Catl in Spagna.