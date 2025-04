Stellantis Pro One per Iveco: 2 nuovi furgoni, prodotti anche a Chieti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, e Iveco, hanno firmato l’accordo per la fornitura di due modelli di veicoli commerciali leggeri (LCV) elettrici per il mercato europeo. In gioco lo stabilimento di Atessa dove, anche per via di altre produzioni e piani di sviluppo, saranno assunti 114 giovani.

Saranno prodotti in Polonia, Francia e Atessa in provincia di Chieti

I modelli saranno basati sulle piattaforme per veicoli elettrici di medie e grandi dimensioni di Stellantis Pro One, con un peso totale a terra (PTT) da 2,8 a 4,25 tonnellate.

Buone notizie per l’Italia visto che uno dei tre siti di produzione è lo stabilimento Stellantis Pro One di Atessa in provincia di Chieti.

Un polo in crescita. Nei giorni scorsi i sindacati hanno annunciato l’assunzione di 114 giovani, età media 31 anni, che avevano già operato nello stabilimento con contratto di somministrazione.

In oltre 40 anni ad Atessa sono stati prodotti 7 milioni e mezzo di veicoli. Oggi produce l’intera gamma di veicoli commerciali di grandi dimensioni per i marchi Fiat, Peugeot, Opel e Citroen ed esporta in 75 paesi oltre l’80% della sua produzione.

All’estero si produrrà negli stabilimenti di Gliwice (Polonia) e Hordain (Francia). E poi la consegna a Iveco Group, responsabile della distribuzione sul mercato europeo – Regno Unito compreso – attraverso i suoi canali di vendita e assistenza.

Con i due nuovi furgoni – rispettivamente da 2,8 a 3,1 t e da 3,5 a 4,25 t – Iveco completerà la gamma di veicoli elettrici del marchio per il mercato europeo.

Come si legge in una nota: «La gamma si estenderà al segmento dei veicoli più leggeri offrendo ai clienti una scelta più ampia per coprire tutti i tipi di applicazione».

Dall’eDaily ai due nuovi furgoni van prodotti a Chieti

Iveco con l’eDaily, prodotto sempre in Italia nello storico

stabilimento di Suzzara ed elettrificato nell’impianto di

Brescia, è già ben presente in questo mercato. I nuovi modelli saranno commercializzati su base decennale a

partire dalla metà del 2026.

Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group, ha

dichiarato: «Siamo lieti di aggiungere due innovativi e versatili

furgoni elettrici a batteria alla nostra gamma di veicoli commerciali leggeri; i nuovi modelli ci renderanno più competitivi nel segmento dei van». Il manager guarda a un settore in crescita: la logistica dell’ultimo miglio.

«Siamo orgogliosi di collaborare con un’azienda italiana leader nel mondo come Iveco. Ciò è reso possibile dal fatto che occupiamo una posizione di leadership nel mercato europeo degli LCV grazie alla nostra eccellenza operativa, la qualità dei nostri prodotti e la nostra capacità di sviluppare tecnologie per l’alimentazione a batteria» ha aggiunto Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione Enlarged Europe.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –