Stellantis porta in Europa le prime Leapmotor

Stellantis porta in Europa dalla Cina le prime Leapmotor elettriche: sono la C10 (un Suv) e le T03. Entro la fine del 2024 previsti 200 punti vendita in Europa.

Stellantis porta in Europa il Suv C10 e la piccola T03

Un abile accordo strategico o un’apertura eccessiva al made in Cina? Sul tema il dibattito è aperto, dopo la joint-venture che Stellantis ha creato con Leapmotor, con quote 51:49 e la guida a Stellantis. Ormai comunque il dado è tratto: C10 e T03 saranno venduti in 9 Paesi europei a partire da settembre. Il primo container è salpato da Shanghai alla volta dei porti europei. In una nota Stellantis descrive i veicoli in arrivo come “dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia con eccezionali livelli di prestazioni, efficienza e autonomia“. Aggiungendo che a giugno 2024 “Leapmotor è la quarta startup cinese per vendite produttrice di veicoli elettrici (NEV) intelligenti”. Il C10 è un Suv del segmento D, con un’autonomia WLTP di 420 km e 5 stelle nei test di sicurezza E-NCAP. La T03 è invece una piccola compatta a 5 porte del segmento A, stile Panda, con autonomia WLTP di 265 km.

In vendita da settembre, con prezzi ancora da definire

Per commentare la spedizione delle prime Leapmotor verso l’Europa è sceso in campo lo stesso n.1 di Stellantis, Carlos Tavares: “La spedizione del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e Leapmotor. Dimostra la nostra volontà di offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla capillare rete di vendita di Stellantis in Europa e all’impegno dei team delle nostre aziende per garantire un prodotto innovativo e di qualità, sono certo che le vetture Leapmotor sapranno suscitare un vasto consenso presso i clienti europei”. Al momento, però, non si conoscono i prezzi, né quanto i dazi sul made in Cina appena varati dalla UE graveranno sui listini Leapmotor. Per ora Zhu Jiangming, fondatore e n.1 di Leapmotor, si limita a dire che “dall’apertura delle vendite fino alla prima metà di luglio, Leapmotor ha venduto oltre 400.000 veicoli elettrici in Cina”.

