Stellantis lancia STLA AutoDrive, guida autonoma di livello 3

Stellantis si cimenta nella guida autonoma di livello 3, mentre dal 1° marzo la Svizzera sarà il primo Paese europea a consentire la circolazione di veicoli a guida autonoma totale. Accelera dunque l’evoluzione della nuova tecnologia, giovandosi anche del supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Stellantis N.V. ha presentato STLA AutoDrive 1.0, il primo sistema di guida autonoma sviluppato internamente. Offre funzionalità mani libere e occhi chiusi (Livello 3 SAE). Consente la guida autonoma a velocità fino a 60 km/h riducendo il ruolo attivo del conducente nel traffico stop-and-go. Tanto da potersi dedicare ad altre attività come guardare un film, leggere e-mail, sfogliare un libro o semplicemente guardare il panorama.

Richiede comunque che il conducente rimanga seduto, con la cintura allacciata e pronto ad assumere il controllo quando richiesto. Inoltre, il sistema rispetta le leggi regionali, comprese le restrizioni sull’uso del telefono.

Quando le condizioni di marcia lo consentono, STLA AutoDrive avverte il conducente di essere pronta a prendere il controllo del veicolo mantenendo le distanze di sicurezza, regolando la velocità e gestendo la sterzata e la frenata. Si attiva premendo un semplice tasto. In caso di situazioni impreviste, viceversa, segnala al driver la necessità di riprendere la guida delle vettura.

A velocità più elevate, STLA AutoDrive offre comunque Cruise Control adattivo e le funzioni di mantenimento della corsia nelle modalità di Livello 2 (mani sul volante) e livello 2+ (mani libere, occhi sulla strada). Collegato al cloud, è predisposto per miglioramenti continui over-the-air. STLA AutoDrive è progettato infatti come una piattaforma in evoluzione, con sviluppi futuri come il funzionamento a mani libere e con occhi chiusi a velocità fino a 95 km/h e l’automazione off-road per alcuni modelli.

