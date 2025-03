Stellantis, chiude stabilimento in Inghilterra e apre in Spagna. E in Italia?

Stellantis si riorganizza in Europa, chiude in Inghilterra e apre in Spagna. Ad aprile si fermeranno le linee nello stabilimento Vauxhall nella cittadina di Luton. Solo pochi giorni fa, la società franco-italo-americana aveva annunciato la produzione del nuovo cross over Leapmotor in Spagna, nel distretto automotive di Saragozza. All’appello mancano i progetti per gli stabilimenti in Italia…

Era previsto da tempo, ma si tratta comunque di pezzo della storia automobilistica britannica che se ne va. La fabbrica di Luton, cittadina a nord di Londra, era attiva da 120 anni. E con il passaggio del marchio sotto le insegne di Stellantis, era diventato lo stabilimento che produceva furgoni per i marchi del conglomerato. Dall’Opel Vivaro, al Peugeot E-Expert, da Citroën ë-Dispatch, al Fiat Professional E-Scudo.

L’impatto di Vauxhall sulla comunità locale a Luton

Per Luton un brutto colpo. La decisione è stata definita «devastante per la città e per i mezzi di sostentamento dei lavoratori» dal parlamentare laburista locale. Le preoccupazioni riguardano non solo i dipendenti, ma anche fornitori e tutto l’indotto locale, nonostante le salvaguardie sociali concordate con Stellantis,

Ora, il nuovo punto di riferimento industriale per la categoria sarà la fabbrica di Ellesmere Port (50 milioni di investimento, partenza nel 2026). L’obiettivo dichiarato dall’azienda, che ha nella Exor della famiglia Agnelli il suo principale azionista è concentrare le risorse per aumentare la produzione di veicoli elettrici fino al 100% nel 2030.

Ma non è l’unica novità. Solo pochi giorni fa, l’annuncio di Stellantis della prima produzione in Spagna della joint venture con il marchio cinese Leapmotor. Nel distretto automotive di Saragozza, con un investimento da 180 milioni, sarà prodotto il nuovo cross B10 della casa di Pechino.

Se non puoi battere la concorrenza, puoi sempre allearti: ecco come Stellantis è diventata socia di Leapmotor in Spagna

Quasi due anni fa, Stellantis ha comprato il 20% di Leapmotor per un investimento di circa 1,5 miliardi di euro. Da questo accordo è nata Leapmotor International, una joint venture che vede Stellantis al 51%. Per i cinesi l’obiettivo è chiaro: costruire una rete di produzione e distribuzione a livello europeo prima e globale poi. Il cross over B10 sarà solo il primo passo per la jv con Leapmotor. Entro il 2025, sono attesi sei nuovi modelli elettrici, con una progressiva estensione verso Asia, Medio Oriente e Sud America.

E producendo nella Ue, si aggirano anche i dazi di Bruxelles. Oltra a portare investimenti e occupazione in Europa. Perché se non puoi contrastare l’invasione di modelli cinesi in Europa, puoi sempre accordarti. Lo ha spiegato John Elkann, presidente di Stellantis presentando i conti non proprio esaltanti del 2024: ricavi a 156,9 miliardi (-17% rispetto al 2023), e un utile operativo rettificato di 8,6 miliardi (-64%).

“La concorrenza si è intensificata, soprattutto da parte dei produttori cinesi di auto elettriche a prezzi più competitivi, che hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi”. E’ stato l’avvertito dell’imprenditore che rappresenta gli interessi della famiglia Agnelli. E che ha avuto l’incarico di cercare il nuovo cfo, dopo la fine del rapporto con Carlo Tavares.

Del resto, le esportazioni cinesi di auto elettriche hanno raggiunto 1,3 milioni di unità nel 2024, con un aumento annuo del 24%, secondo la China Passenger Car Association. “Questo fenomeno è stato particolarmente evidente in regioni chiave per noi, come Brasile, Unione Europea e Messico, dove i marchi cinesi hanno guadagnato quote di mercato”, ha ammonito Elkann.

Un passaggio che spiega l’alleanza con Leapmotor. E del perché è stata scelta la Spagna come sede di partenza per le nuove produzioni. Oltre ad avere costi del lavoro più contenuti, il governo di Madrid ha varato una serie di incentivi alla green economy. Non per nulla l’area di Saragozza è stata scelta per un’altra operazione di Stellantis: la costruzione di una fabbrica di batterie per auto elettriche. Verrà realizzato assieme a Catl, gruppo cinese leader del settore.

Per le fabbriche italiane tutto ancora rinviato

Le novità di Stellantis, di fatto, riguardano le nuove produzioni in Spagna come abbiamo visto. Ma l’Italia? Avrebbe dovuto aprire una gigafactory per le batterie a Termoli, ma per il momento non se ne sa nulla. Mentre le fabbriche auto siamo fermi agli impegni presi con il governo a fine 2024. Con la presentazione di un nuovo piano di sviluppo, che di fatto ha messo fine – per il momento – agli attacchi dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni al gruppo automotive.

Tra le novità del Piano “la nuova 500, la nuova Pandina, nuovi modelli ibridi ed elettrici“. Mentre “a Pomigliano nel 2028 arriverà la STLA Small, nuova piattaforma per veicoli compatti”. Stellantis ha garantito che l’Italia rimane centrale nelle strategie: “Nel 2025 previsti 2 miliardi di investimenti per i siti e 6 miliardi di acquisti a fornitori operanti in Italia”.

Così come ha confermato “la salvaguardia dei livelli occupazionali in linea con gli investimenti produttivi che verranno implementati, nonché avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione”. Tutto questo sulla carta, in attesa di sviluppi concreti.

