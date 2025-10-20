Stellantis frena sull’elettrico anche in Italia

Stellantis frena sull’elettrico anche nelle fabbriche italiane. Il n.1 Antonio Filosa corregge diversi progetti impostati dal suo predecessore, parlando di “0fferte multi-energia”.

Stellantis frena / Il n.1 Filosa punta forte sull’ibrido: ok dai sindacati

Filosa ha illustrato i progetti per l’Italia durante l’incontro con i sindacati nella fabbrica di Mirafiori, Torino. Spiegando che Stellantis ha “sempre uno sguardo rivolto alla realtà del mercato. Se guardiamo per esempio a Cassino, abbiamo deciso di riprogrammare il lancio della nuova Stelvio/Giulia, basata sulla piattaforma S-Large. Questo progetto prevedeva una offerta esclusivamente elettrica, mentre stiamo lavorando per avere un’offerta multi-energia. E lo stiamo facendo proprio per assicurare un futuro stabile all’impianto“. Le parole di Filosa arrivano a poche ore da una notizia di segno molto simile in arrivo dalla Francia. Ovvero la decisione di Renault, data ormai per certa, di produrre anche versioni ibride di Megane e Scenic. Due modelli che, secondo i programmi iniziali, dovevano essere solo elettrici. Un cambio di strategia che fa felici i sindacati: “Siamo confidenti che il lancio di vetture ibride possa rappresentare un punto di partenza per la ripresa degli stabilimenti Stellantis in Italia”, hanno detto i rappresentanti della Uilm.

Gigafactory di Termoli, decisione entro l’anno

Per quanto riguarda il progetto per la Gigafactory di batterie di Termoli, Filosa ha preso alro tempo: “ACC sta ancora valutando i piani di investimento per l’Italia. Con l’obiettivo di prendere una decisione entro la fine di quest’anno. Abbiamo un progetto in corso per le trasmissioni, l’obiettivo è sempre quello di proteggere i nostri dipendenti“. Automotive Cells Company (ACC), joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, avrebbe dovuto realizzare una Gigafactory in Molise per produrre di batterie per veicoli elettrici. Il progetto è stato sospeso a giugno 2024 e poi continuamente rinviato. Adducendo come motivo un rallentamento della domanda di auto elettriche e la necessita’ di rivedere la strategia industriale. Oltre a quello italiano, è ancora in sospeso la realizzazione di un impianto simile anche in Germania.