Stellantis, con l’arrivo di Filosa sono tornati a comandare gli italiani?

Antonio Filosa, dopo una lunga carriera interna al gruppo Fiat e poi Fca, è il nuovo amministratore delegato di Stellantis. Come anticipato, ha prevalso la scelta interna, ma ancora di più “italiana”: dopo il ceo portoghese Carlos Tavares scelto dai soci francesi (era stato a capo di Peugeot), Filosa si affianca a John Elkann che continuerà a mantenere deleghe esecutive.

Una cosa è certa. Non si può dire che gli italiani non contino all’interno del gruppo Stellantis. Oppure che è stata Parigi, come avvenuto in passato, a guidare le scelte dei vertici dell’azienda (ricordiamo sempre che l’Eliseo detiene una quota minoritaria del capitale azionario). E non solo perché della scelta si è occupato direttamente John Elkann che da presidente con deleghe ha di fatto gestito l’azienda dopo le dimissioni di Tavares.

A prevalere sembra essere la scuola “Marchionne”, che ha formato una serie di manager dalle cui file è uscito anche Filosa. Ma non solo lui, come vedremo, perché altri dirigenti ex Fiat come Luca de Meo e Federico Altavilla sono al centro della scena automotive. E questo porta a una domanda inevitabile: due italiani ai vertici di Stellantis è un fatto che va letto in modo positivo per il futuro dell’industria dell’auto italiana?

Stellantis, con Filosa ed Elkann presidente con deleghe operative il socio italiano sembra più forte

Come anticipato nelle scorse settimane, la scelta del nuovo capo azienda è ricaduta su Antonio Filosa, 53enne originario di Castellamare di Stabia, studi a Milano e poi una lunga carriera in Sud America, Brasile e Argentina. Come si dice, uno che ha scalato tutta la filiera, dagli stabilimenti alla commercializzazione dei marchi. Con l’avvento di Fca, Marchionne gli ha affidato lo sviluppo di tutti i marchi. Esperienza che gli serve quando Tavares lo chiama negli Usa per rilanciare Jeep.

In altre parole, uno che conosce l’azienda dal di dentro e che dovrebbe trovare un linguaggio comune con il fronte sindacale. Nelle sue prime dichiarazioni ha ricordato di aver “iniziato come supervisore della qualità nel reparto verniciatura di uno stabilimento in Spagna, dove lavoravo di notte“. Gli servirà, visto quello che lo aspetta: transizione, sfida sull’elettrico, crisi del mercato europeo, disaffezione dei giovani verso l’auto di proprietà. Ma dovrà anche in breve risollevare i conti del gruppo. L’anno scorso i ricavi dell’azienda sono calati del 17% a 156,9 miliardi e i profitti sono scesi del 70% a 5,5 miliardi.

Per concludere con il quadro geopolitico. L’introduzione di dazi da parte del presidente Donald Trump, ha portato Stellantis a sospendere ogni previsione negli Usa, nonostante abbia annunciato un piano da 5 miliardi. Potrà contare sull’aiuto arrivato dall’Europa. Ieri è stato ratificato in via definitiva il rinvio di tre anni delle multe per le case automobilistiche. Nel caso non riescano ad abbassare le emissioni inquinanti del parco auto complessivo, i conti si faranno nel 2027.

A breve il nuovo piano per le fabbriche in Italia

Scendendo nel tecnico, i problemi non mancano. In Europa dovrà fare chiarezza sui troppi modelli di marchi diversi che finiscono per cannibalizzarsi e trovare un giusto equilibrio tra qualità e prezzo. Soprattutto con l’avvento delle case automobilistiche cinesi che – aiutati o meno dal governo di Pechino – riescono a essere oltremodo competitivi.

Il responsabile del mercato Europeo, Jean Philippe Imparato l’ha spiegato a Verona, durante un incontro all’Automotive Dealer Day. Stellantis ha bisogno di tempo, fare una transizione attraverso ibrido e plug in per rivedere le linee e lanciare i nuovi modelli elettrici. Molte di queste revisioni passano anche attraverso gli stabilimenti italiani, dove si producono la Jeep Compass (a Melfi). Ma soprattutto la nuova Alfa Romeo Stelvio e, successivamente, la Giulia a Cassino.

Sempre a Verona, Imparato aveva dichiarato: “Non rinunciamo a supportare l’Italia, le prime 500 ibride sono uscite da Mirafiori in questi giorni, abbiamo destinato due piattaforme, rispettivamente a Pomigliano, dove facciamo anche la Pandina, e a Melfi“. Impegno è confermato anche “per lo sviluppo sulla parte motori e sulla produzione di veicoli commerciali ad Atessa». Vedremo cosa accadrà, perché a breve ci sarà l’aggiornamento del piano per l’Italia che verrà presentato al governo. Che prevede anche il rilancio di Maserati, visto che al momento sono state smentite le indiscrezioni sulla possibile vendita del marchio.

Quei manager di Marchionne: Filosa, De Meo e Altavilla

In realtà, il discorso di potrebbe allargare. Perché ci sono anche altri manager del mondo Fiat/Fca che in questo momento sono protagonisti del settore automotive in Europa. E’ il caso di Luca de Meo, che sta guidando il rilancio del gruppo Renault dopo le disavventure in cui è “inciampato” Carlos Ghosn. In Fiat sotto Marchionne è stato alla guida di Lancia, poi ceo di Fiat e di Alfa Romeo e responsabile marketing. Ma anche di Alfredo Altavilla che dopo una carriera in Fiat ha guidato il mercato in Asia del gruppo e con Marchionne ha seguito la fusione con General Motors per poi diventare vicepresidente esecutivo di Fiat. Mentre ora è consulente speciale dl colosso cinese BYD per il mercato Europeo.

