Stellantis e Leapmotor: perché portarsi in casa i cinesi?

Stellantis e Leapmotor: perché portarsi in casa un concorrente cinese spalancandogli le porte dell'Europa?

“Cari amici di Vaielettrico, vi leggo dalla Francia e seguo con curiosità il difficile decollo del mercato italiano dell’elettrico. Qui si è discusso molto dell’accordo che Stellantis ha concluso con Leapmotor, accordo che sta facendo sì che le auto elettriche del marchio cinese si vendano in Europa. Tra cui un’utilitaria dal prezzo molto competitivo, che mi sembra si chiami T03. Non si capisce bene il senso di questa intesa. O meglio: lo si capisce benissimo dal punto di vista dei cinesi, che trovano una rete di vendita capillare come quella dei tanti marchi di Stellantis. Ma perché i capi di Stellantis hanno deciso di portarsi in casa un concorrente? Qualche giornale qui ipotizza che il mancato rinnovo del contratto dell’amministratore delegato Carlos Tavares sia legato, tra gli altri motivi, anche a questo accordo. Accordo che molti qui considerano improvvido. E che, a quanto pare, non è stato per niente gradito dal governo francese. Che cosa se ne dice in Italia? E voi che cosa ne pensate? Grazie, complimenti per i vostri articoli, sempre molto interessanti“. Sandro Berti

Tutto fa brodo pur di schivare le multe della UE in arrivo dal 2025

Risposta. La spiegazione l’ha dato uno dei più stretti collaboratori di Tavares, Jean-Philippe Imparato, durante il recente Salone di Parigi. Si parla molto della scadenza del 2035 per il passaggio alle emissioni zero, ma c’è una data molto più vicina che terrorizza ancor di più i top manager delle Case auto. Già nel 2025 la quota delle elettriche sul totale venduto dovrà arrivare al 25%: chi non ce la fa dovrà pagare multe salate. Stellantis è a meno della metà di quel target e ha già fatto sapere che per centrare l’obbiettivo ridurrà la produzione di auto tradizionali. “Considerato che già adesso produciamo solo le auto effettivamente ordinate, costruiremo solo le termiche necessarie per mantenere la percentuale di elettriche al livello richiesto”, ha spiegato Imparato. E poi si lavorerà per vendere più elettriche. E le auto immatricolate da Leapmotor serviranno per aumentare le quote dell’EV, dato che vengono vendute da una joint-venture di cui Stellantis ha la maggioranza. Insomma, si cerca ogni mezzo per schivare le multe. Anche a costo di allearsi con i concorrenti più temuti: i cinesi.