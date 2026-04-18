Stellantis, dopo Leapmotor fabbriche europee aperte anche a Dongfeng?













Dopo l’intesa con Leapmotor, Stellantis guarda a un nuovo partner industriale cinese: secondo indiscrezioni, il Gruppo starebbe discutendo con Dongfeng la possibilità di utilizzare alcuni impianti europei oggi sottoutilizzati. Sul tavolo ci sarebbe uno scambio industriale più ampio: produzione in Europa per il marchio cinese e, in parallelo, assemblaggio di modelli Stellantis in Cina.

Stabilimenti da rilanciare in Germania e Italia

Per Stellantis, il tema della saturazione degli impianti europei è centrale. Il rallentamento della domanda in alcuni segmenti e la transizione verso l’elettrico hanno lasciato diversi stabilimenti con margini di utilizzo inferiori al potenziale. Aprire le linee produttive a costruttori terzi può diventare quindi una soluzione per ridurre i costi fissi e migliorare la redditività.

Secondo le indiscrezioni, dirigenti di Dongfeng avrebbero visitato siti industriali Stellantis in Germania e Italia, segnale che l’intesa sarebbe in fase concreta di valutazione. Non si escluderebbero investimenti diretti o l’ingresso del costruttore cinese in uno o più impianti europei.

Per Dongfeng l’Europa è una priorità

Dal punto di vista del Gruppo cinese, produrre nel continente avrebbe un vantaggio immediato: aggirare i dazi europei introdotti sulle auto elettriche importate dalla Cina. Assemblare localmente significherebbe anche accorciare la filiera logistica, migliorare la percezione del marchio in Europa e rendere più competitivi i prezzi finali.

Molti costruttori cinesi stanno cercando strade simili, tra investimenti green e accordi con aziende già presenti. In questo scenario, Stellantis può offrire una rete industriale pronta all’uso, know-how produttivo e una presenza commerciale consolidata.

Il precedente Leapmotor fa scuola

L’operazione non sarebbe un salto nel buio. L’alleanza con Leapmotor rappresenta già un modello di collaborazione, al momento proficuo, tra un grande costruttore europeo e una realtà cinese specializzata nell’elettrico. La casa asiatica utilizzerà infatti un impianto in Spagna, dimostrando che la formula può funzionare.

Per Stellantis, replicare questo schema con un secondo partner significherebbe monetizzare capacità produttiva disponibile e accelerare la propria esposizione ai nuovi marchi emergenti.