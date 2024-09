Stellantis crolla in Borsa, ma non è colpa dell’elettrico, come invece si legge su molti siti e nei commenti sui social. Il titolo in Borsa è arrivato a perdere il 14%.

Stellantis crolla in Borsa, dopo l’annuncio di vendite e guadagni in forte calo

È la prima volta da ottobre 2022 che le quotazioni scendono sotto la soglia dei 13 euro per azione. Tutto è legato alla revisione al ribasso delle stime su vendite e profitti per l’anno in corso. Revisione che si aggiunge a quelle effettuate di recente da concorrenti come Volkswagen, Mercedes e Bmw, a conferma del momento difficile per il settore auto. La società prevede ora di registrare quest’anno un margine risultato operativo adjusted tra il 5,5% ed il 7%, in netto calo rispetto alla precedente stima di risultato a doppia cifra. Pesa un forte calo nelle vendite, esteso a un po’ tutti i mercati, ma in modo più marcato negli Stati Uniti. Risultato: Stellantis prevede una riduzione delle consegne alla rete di più di 200mila veicoli in questo secondo semestre rispetto allo stesso periodo del 2023. Oltre a un aumento degli sconti, per spingere le vendite. Pesano “il deterioramento nelle condizioni globali del settore“, che ha portato a una competizione più serrata sui prezzi, e anche “l’accresciuta concorrenza cinese’.

Tutto il settore è in frenata: nuove fusioni in vista?

Come si diceva, c’è già chi si affretta a incolpare l’elettrico per la debacle di Stellantis. In effetti non è che nelle auto a batterie il gruppo che comprende anche i marchi ex Fiat-Stellantis stia avendo risultati strepitosi, tutt’altro. Ma qui le cause sono da cercare altrove. Come gli altri principali costruttori, Stellantis sconta un progressivo aumento dei prezzi che sta allontanando molte fasce di clientela dall’acquisto del nuovo. Ora si cerca di rimediare a suon di sconti, ma molti buoi sono scappati dalla stalla, rifugiandosi nel mercato dell’usato. E la storia di ripete: i costruttori iniziano a minacciare di chiudere altre fabbriche, in assenza di generosi aiuti da parte dei governi. Mentre si riaffacciano le voci di altre fusioni: proprio Stellantis starebbe lavorando a un matrimonio con Renault, sotto l’auspicio del governo francese. E l’elettrico? Probabile che la frenata del settore venga utilizzata per premere sulla UE per un rinvio del passaggio alle emissioni zero per le auto nuove dal 2035.