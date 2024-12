Stellantis con Ram tenta la carta dell’autonomia estesa, con un generatore di bordo da 130 kW, che invia energia ai moduli di azionamento elettrico (EDM).

Stellantis con Ram lancia un modello che, grazie all’aiutino, arriva a 1.110 km

Stellantis ha fatto sapere che leadecisione di puntare anche sui veicoli a autonomia estesa nasce anche dal calo della domanda nei pickup elettrici da mezza tonnellata. Anticipando così il lancio di questa versione, il Ram 1500 Ramcharger 2025 con un’autonomia fino a 1.110 km. Questo veicolo è dotato di un pacco batterie da 92 kWh, abbinato a un generatore di bordo da 130 kW, che invia energia ai moduli di azionamento elettrico (EDM) anteriori da 250 kW e posteriori da 238 kW. La ricarica bidirezionale da veicolo a veicolo o da veicolo a casa offre al Ram 1500 Ramcharger la flessibilità di ricaricare un altro veicolo elettrico a batteria o di reimmettere l’energia in rete. I dati sulle prestazioni includono un tempo nell’accelerazione da 0 a 100 di 4,4″, 663 Cv di potenza e oltre 834 Nm di coppia. Con una capacità di carico utile massima di quasi 12 quintali, la migliore della categoria (dati riferiti al mercato USA).

Come funziona questo tipo di veicoli range-extender

Ma che cosa sono i veicoli elettrici ad autonomia estesa, noti anche come REEV (Range-Extended Electric Vehicles)? Questo tipo di tecnologia, che già riscuote un certo successo con la gamma Nissan e-Power (vedi il VIDEO qui sopra), combina un motore elettrico con un generatore a combustione interna. Il motore a combustione interna viene utilizzato solo per caricare le batterie e non trasmette direttamente la potenza alle ruote. Ovviamente questa soluzione consente consente di fornire un’autonomia maggiore rispetto alle auto elettriche, ma non si può parlare di auto ad emissioni zero. Il generatore a combustione interna può mantenere le batterie cariche mentre il veicolo è in movimento. Il Ramcharger sarà ordinabile negli Stati Uniti nella prima metà del 2025. La disponibilità per i clienti europei sarà annunciata in un secondo momento.

