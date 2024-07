Stellantis con CEA per le batterie del futuro

Stellantis con CEA per studiare le batterie del futuro. Nasce un progetto di ricerca quinquennale per la progettazione interna di celle di nuova generazione.

Stellantis con CEA per celle con prestazioni più elevate e durata superiore

Il francese CEA è considerato da Stellantis “uno degli istituti di ricerca più all’avanguardia al mondo“. Il programma di lavoro congiunto prevede lo sviluppo di celle che “assicureranno prestazioni più elevate, una durata utile superiore e un’impronta di carbonio ridotta. Il tutto a costi competitivi, così da rendere le vetture elettriche a batteria più accessibili e sostenibili in futuro“, spiega Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis: “Sappiamo che la tecnologia delle batterie è destinata a cambiare. Non conosciamo ancora esattamente in che direzione evolverà, ma vogliamo essere protagonisti e artefici del cambiamento. Stiamo lavorando intensamente per introdurre diverse alternative ed esplorare un ampio spettro di soluzioni. Allo stesso tempo, stiamo collaborando fianco a fianco con startup innovative, laboratori, università e i più prestigiosi istituti di ricerca al mondo, come il CEA”.

Il lavoro congiunto si concorrerà su quattro fronti

Tra le altre attività previste dalla ricerca congiunta vi sono:

la ricerca su chimiche innovative e l’impronta di CO 2 ,

e l’impronta di CO , la modellazione delle batterie,

delle batterie, lo sviluppo di celle a combustibile ,

, la valutazione del ciclo di vita e la connettività. Con un occhio ai costi, naturalmente, per rendere le auto elettriche competitive anche in assenza di incentivi. “Questo progetto combina oltre 25 anni di esperienza nel campo delle batterie agli ioni di litio presso il CEA a beneficio di uno dei principali attori del settore auto nella corsa alla mobilità elettrica“, dice Philippe Stohr, responsabile della divisione Energia del CEA. “La nostra sfida è quella di accelerare la progettazione e la fabbricazione e di consentire una comprensione approfondita delle tecnologie più avanzate delle celle. Condividendo le nostre competenze, la nostra abilità e la nostra visione”.

– Usi male la tua auto elettrica? Spendi un 30 % in più, di tempo e denaro: il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico