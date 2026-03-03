Stellantis celebra Leapmotor: “Risultato storico”







Stellantis celebra Leapmotor e parla di “risultato storico” della marca cinese, distribuita in Europa dal gruppo guidato da Antonio Filosa.

Stellantis celebra Leapmotor: 5 mila auto vendute in febbraio

Nell’annunciare i dati di vendita di febbraio in Italia (+27%), Stellantis si sofferma soprattutto sull’exploit della marca cinese: “Da primato il risultato di Leapmotor che ha consolidato la propria ascesa nel mercato italiano della mobilità elettrica”, scrive. “A febbraio, il brand, attivo in Italia nell’ambito della joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha ottenuto un risultato storico con 5.006 immatricolazioni. Una quota di mercato vetture del 3,2% e, nel mercato privati, del 6%. Si tratta di una performance complessiva che segna un incremento del 2.196% rispetto allo stesso mese del 2025. E posiziona Leapmotor come il marchio con la crescita più rapida dell’intero panorama competitivo, soprattutto rispetto ai principali concorrenti asiatici”. Un passaggio, questo, che rimarca la crescente rivalità con l’altro grande marchio cinese, BYD, seconda nelle vendite EV con la Dolphin Surf.

E ora gli altri modelli, a partire dal Suv B10

“Leapmotor, grazie soprattutto alla T03 che si è confermata l’auto elettrica più venduta in Italia”, scrive ancora Stellantis, “a febbraio è salita sul gradino più alto del podio sia nel mercato totale BEV, con quota del 39,3%, sia nel canale dei privati con il 51,4%. Un risultato che conferma la leadership del Brand anche nei primi due mesi dell’anno”. Quello di Leapmotor al momento è un successo soprattutto italiano: in Francia, altro mercato domestico per Stellantis, in febbraio non è entrata neppure tra le 10 elettriche più vendute. Nonostante siano ancora in vigore incentivi per le elettriche di minor prezzo. Segno che da noi l’integrazione nella rete di vendita di Stellantis sta funzionando a dovere. Si tratta di vedere ora che cosa succederà anche da noi quando l’effetto degli incentivi comincerà a scemare. Ma Leapmotor ha anche altre frecce al suo arco, a partire dalla B10, lanciato a fine 2025 e che nei primi due mesi di quest’anno ha venduto le prime 260 auto.