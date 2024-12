Stellantis, fabbrica di batterie con la cinese CATL in Spagna (in Italia si vedrà)

Stellantis, fabbrica di batterie con la cinese CATL in Spagna (in Italia...

Stellantis e il gruppo cinese CATL hanno annunciato la costruzione di una fabbrica di batterie per le auto elettriche in Europa. Ma non sarà in Italia: la gigafactory verrà realizzata a Saragozza, in Spagna e servirà tutti i marchi del gruppo italo-franco-americano. Per l’impianto che dovrebbe essere aperto nel nostro Paese, a Termoli, tutto è rinviato all’anno prossimo.

Ma si può dire che Stellantis, con la famiglia Agnelli/Elkann primo azionista, abbia tradito l’Italia perché è venuta meno la promessa di apre una gigafactory nel nostro Paese? Quanto hanno pesate le polemiche tra Stellantis e il governo Meloni? E come mai, alla fine, la scelta è caduta sulla Spagna?

L’investimento di Stellantis e CATL è di oltre 4 miliardi

Per rispondere a queste domande, guardiamo la vicenda dal punto di vista di Catl e del governo di Pechino. Si tratta di un investimento ingente, di poco superiore ai 4 miliardi di euro. Il progetto, frutto di una joint alla pari tra Stellantis e il colosso cinese, ha come obiettivo la fornitura di batterie LFP (litio-ferrofosfato) con una capacità produttiva di circa 50 GWh. L’avvio della produzione è previsto per il 2026. La tecnologia LFP, meno costosa ma con una densità energetica inferiore rispetto ad altre tecnologie, punta a produrre auto meno costose per i consumatori.

Se queste sono le promesse, la decisione di Catl appare quanto mai razionale. Stellantis produce in Spagna oltre un milione di veicoli all’anno e vuole crescere ancora. Mentre in Italia, gli obiettivi si sono sempre più ridotti negli anni e per la fine del 2024 non riuscirà a raggiungere il mezzo milioni di veicoli prodotti. Già nel 2023 la produzione è diminuita del 41% nel 2023, a causa della scelta dell’azienda di privilegiare paesi con costi di produzione più bassi, come Spagna, Polonia e Marocco.

Non solo. L’industria automobilistica spagnola produce oltre 3 milioni di auto all’anno ed è diventata la seconda in Europa, nonché l’ottava nel mondo. E più dell’80 per cento è destinata all’esportazione. E con una popolazione con una età media tra le più giovani dell’Europa occidentale, la Spagna vede le vendite interne continuare a crescere. A ottobre le immatricolazioni sono salite ancora del 6%, contro un calo generalizzato in tutta Europa.

Con questa operazione la Spagna si conferma uno dei principali hub dell’auto elettrica europea

In Italia, invece, le immatricolazioni a ottobre sono scese del 10% e complessivamente nei primi nove mesi sono salite del 2,1%, mentre in Spagna più del doppio. Ma è nel comparto dei veicoli elettrici ricaricabili che il confronto proprio non regge. La quota sul parco auto circolante a zero o bassa emissione è del 14,3% contro l’8,6% dell’Italia.

Infine, va ricordato che il governo Meloni aveva prima promesso fondi a sostegno della gigafactory di Termoli. Indirizzando in Molise oltre 250 milioni di finanziamenti derivanti da capitoli del Pnrr. Per poi annunciare – nel settembre scorso – che li ritirava di fronte a ritardi per l’avvio del progetto che avrebbe dovuto dare lavoro a 1.800 persone.

Inevitabilmente, di fronte ai numeri, la cinese Catl non poteva che scegliere la Spagna. Lo ha fatto per confermare la sua leadership. Si tratta del più grande produttore di batterie per veicoli elettrici e di accumulo di energia al mondo. Con una quota di mercato globale che nel 2023 era rispettivamente del 37% e il 40%. Inoltre, con questa operazione si consolida il ruolo della Spagna come hub europeo per la produzione di veicoli elettrici e batterie.

Il governo di Madrid ha concesso aiuti per 357 milioni

Ma non è solo per i numeri complessivi. Il progetto Stellantis sulle batterie ha beneficiato del sostegno del governo spagnolo, che ha concesso 357,8 milioni di euro in sovvenzioni. Come ha specificato il quotidiano economico spagnolo Cinco Dias “questi fondi, destinati anche agli stabilimenti Stellantis di Vigo e Saragozza, hanno reso la Spagna un’opzione strategica per il colosso automobilistico, superando altre possibili localizzazioni”.

A livello europeo, quello di Stellantis è il più grande impianto di batterie in Spagna, superando anche il progetto Volkswagen a Sagunto, Valencia. In questo modo la Spagna si conferma come uno degli hub in Europa per lo sviluppo dell’auto elettrica. E anche questo ha di certo contribuito alle scelte di CATL. Del resto, il governo spagnolo si sta battendo in Europa per confermare le scelte della Ue per accelerare verso l’auto elettrica. Mentre l’Italia è la capofila per chiedere una revisione degli obiettivi al 2035 per la fine della produzione di motori diesel e a benzina.

Ma la scelta è destinata a sollevare nuove polemiche in Italia, visto che da tempo si parla ormai di realizzare una gigafactory negli stabilimenti di Termoli. Per prevenire le polemiche la joint venture ACC, (composta da Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, si è affrettata a dichiarare che “confermerà i suoi piani nella prima metà del 2025, forte del rinnovato sostegno strategico e finanziario dei suoi azionisti“.

Stellantis, per il momento, ha offerta una sorta di compensazione evitando quasi 400 licenziamenti con la proroga di un anno della commessa a Trasnova. Si tratta dell’azienda dell’indotto che fa attività di logistica a Pomigliano, a Cassino, a Melfi e a Torino. Oltre ai 97 licenziamenti previsti da Trasnova sono stati ritirati quelli delle aziende Logitech, Teknoservice e Csa.

“L’Italia sarà il secondo mercato per stabilimenti”

Una mossa che fa seguito alle dichiarazioni arrivare nelle ultime ore da Jean-Philippe Imparato, attuale Chief Operating Officer Enlarged Europe per Stellantis. E’ il manager più alto in grado, in attesa che la società trovi un sostituto dell’ex ceo Carlos Tavares che ha presentato le dimissioni meno di un mese fa. Parlando alla in radio alla Rai ha cercato di assicurare i sindacati e il governo italiano: “Stellantis considera l’Italia come un punto chiave per il proprio sviluppo. Darò un piano industriale per ogni fabbrica – che sto valutando di questi tempi – per dare una risposta molto semplice al ministro Urso. L’Italia diventerà il secondo mercato europeo per stabilimenti nel 2029″.

Per poi concludere: “Stellantis non abbandona l’Italia e lo faremo vedere a tutti la prossima settimana“. L’appuntamento decisivo, per il momento, è solo rimandato.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –