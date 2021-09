Stella Vita, il camper è una casa “solare” viaggiante

Stella Vita, il camper “solare” che autoproduce tutto quello che consuma. È stato realizzato dagli studenti della Eindhoven University of Technology, Olanda. Stella vita, casa viaggiante con autonomia 730 km Eindhoven, la città della Philips, vanta un Politecnico all’avanguardia per quel che riguarda tutto l’universo dell’energia, rinnovabili comprese. I 22 membri del Solar Team universitario avevano già fatto parlare di sé per un’auto “solare”, la Stella Lux, in grado di produrre energia in eccesso rispetto al fabbisogno. E quindi di ricaricare anche altri veicoli. E ora presentano una “casa mobile solare” a forma di goccia, in cui non solo il tetto è ricoperto di pannelli fotovoltaici. C’è una copertura aggiuntiva che si apre verso l’alto quando il camper è fermo, aumentando la superficie dei pannelli fino a 17,5 metri quadrati. La Stella Vita può percorrere 730 km, in una giornata di sole, a patto che una parte dell’energia non venga assorbita dalle utenze interne. Le batterie si ricaricano in due o tre giorni, a seconda dell’irraggiamento. Ma naturalmente c’è la possibilità di ricaricare nelle colonnine pubbliche, come un normale veicolo elettrico.

Tour di 3 mila km per farlo conoscere

Non si tratta di un prototipo futuribile, ma di un veicolo perfettamente marciante. E, per dimostrarlo, il Solar Team Eindhoven è partito per un tour di 3.000 km che dall’Olanda lo porterà alla punta meridionale della Spagna. Un viaggio di quattro settimane durante il quale il team presenterà lo Stella Vita in una serie di eventi in università e centri di ricerca. Non solo l’esterno, naturalmente. All’interno il camper solare ospita un letto, un piccolo frigo, un bagno, un divano e un piccolo angolo cottura, tutti funzionanti con energia solare. Una piccola casa, che fornisce tutto ciò di cui chi viaggia può aver bisogno. Il sistema di infotainment sul display aggiorna costantemente il guidatore sui consumi di energia, in modo che si possano prendere decisioni sull’utilizzo. “Devi scegliere come usare la tua elettricità. Non hai un’energia infinita”, dicono i ragazzi del team. Al momento non si parla di un’industrializzazione dello Stella Vita. Chi invece è molto vicino alla vendita dei primi esemplari è la Lightyear con la sua ONE . Anche qui un’auto tutta ricoperta di pannelli solari nata da uno spin-off dell’Università di Eindhoven.

SECONDO NOI. Viaggiare solo con “la luce del sole” è un sogno al quale gli olandesi lavorano con fiducia incrollabile. Molto più di noi italiani, che pure di materia prima ne avremmo in abbondanza…