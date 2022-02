Stecca (Silla industrie): caro ministro Giorgetti ti scrivo

Alberto Stecca, CEO della start up padovana Silla Industries, era già stato protagonista di un duro battibecco con la presidente di Confindustria Vicenza Laura Della Vecchia. E oggi fa il bis, rispondendo alle recenti dichiarazioni del Ministro Giorgetti, rilasciate al Sole 24 Ore, nell’articolo del 17 febbraio. Ecco il testo della sua lettera aperta al titolare dello Sviluppo Economico.

Le sue dichiarazioni lasciano sorpresi…

Di Alberto Stecca

Ci sono diverse imprecisioni in queste dichiarazioni che lasciano alquanto sorpresi. È chiarissimo che sull’elettrico ci sia estrema confusione e, peggio, anche luoghi comuni. Nel renderci disponibili a un incontro con il ministro Giorgetti e anche a partecipare ad un tavolo di lavoro, cerchiamo di fare chiarezza confortati dai dati di mercato.

In primis, le auto elettriche vendute in Italia non sono prodotte in Asia, semmai in Europa. E se Europa non vuole (ancora) dire Italia la responsabilità è delle nostre aziende che essendo le più prestigiose al mondo (penso a Ferrari, Lamborghini, Maserati, …) non hanno ancora avviato la produzione di modelli elettrici, mentre competitor come Porsche e quasi tutti gli altri lo fanno da molto tempo e con ottimi risultati di vendita nel loro segmento. Ma anche Fiat ha grandi soddisfazioni dal suo unico modello elettrico: perché non aggiungerne altri?

Vuole incentivare l’80% delle auto termiche?

Promuovere incentivi per vetture che inquinino solo fino a 135 g/km di CO2 non ha senso: è come dare fondi a pioggia al settore auto. L’80% delle auto acquistate e immatricolate oggi in Italia è già in quella fascia, senza considerare che la crescita più consistente la si osserva nelle vetture sotto i 60g/km, con una perdita già evidente di quote di mercato da parte delle precedenti.

La questione è molto semplice: se il dossier automotive mira ad incentivare il settore auto tout court, benissimo. Ma noi giovani e meno giovani imprenditori dell’automotive del futuro crediamo che si possa fare di meglio e di diverso, se vogliamo seguire le direttive EU e il piano Draghi per l’innovazione e l’ambiente.

Senza contare che i dati UNRAE chiariscono che incentivare l’acquisto di un’automobile qualsiasi sia un finto affare per i consumatori e per i cittadini italiani, perché non potranno mai contare su un usato da rivendere, reso obsoleto in pochi anni dal progresso delle motorizzazioni elettriche ai danni di quelle con motori endotermici.

In più sarebbe auspicabile un’attenzione alle fasce più delicate, con incentivi legati al reddito ISEE, a favore dei ceti più bassi, così come sostegni alla produzione di modelli più economici per non rischiare di creare una sorta di e-mobility divide che penalizzi chi ancora trova nel fattore prezzo lo scoglio più grosso per un passaggio alla mobilità elettrica.

L’elettrico è irrevocabile e inarrestabile, si rassegni

Le scelte di Elon Musk, di Silk Faw – che ha selezionato l’Italia e Reggio Emilia per il suo grande progetto mondiale di elettrico di fascia altissima – e di tutti i grandi brand dell’automotive dicono che l’elettrico è ormai irrevocabile ed inarrestabile, ed è il presente oltre che il futuro.

Ministro Giorgetti, e la ricarica domestica?

Ecco perché gli incentivi devono andare a chi acquista elettrico puro e a chi migliori le infrastrutture di ricarica, sia pubbliche che soprattutto private, visto che l’Europa stessa è consapevole che la ricarica avviene per il 90% in ambito domestico o aziendale. Senza contare che questo consentirebbe di garantire la migliore accoglienza e attraversabilità della nostra lunga penisola a tutti i turisti stranieri che stanno per arrivare a godersi le loro vacanze in Italia con l’auto elettrica (propria o a noleggio).

Per questo auspichiamo una rinnovata attenzione al nostro settore, che sta crescendo senza sosta, stanziando una parte degli incentivi alle aziende che si impegnino a riconvertire la loro forza lavoro su progetti di veicoli elettrici, non per “sotto i 135 g/km”, vetture destinate a scomparire in pochi mesi: se così non sarà, il dossier automotive diventerà ancora più scottante, e a pagare saranno i nostri lavoratori, che non saranno stati formati sui nuovi veicoli richiesti da un mercato che è sempre più attento, informato e consapevole delle proprie scelte.