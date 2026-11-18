Stazioni di ricarica XL, il futuro è qui: dalle colonnine in mezzo al nulla si è ormai passati a veri e propri distributori al coperto con tutti i servizi.

Stazioni di ricarica XL, rapide e con tutti i servizi

La foto che abbiamo riprodotta in alto è stata scattata nella Bassa Sassonia, a Hildesheim, Germania. Ritrae la nuova stazione di ricarica E.ON, in un formato che sta diventando ormai prevalente. Qui, nell’area industriale di Himmelsthür Nord, sono disponibili 8 colonnine per un totale di 16 punti di ricarica. Ogni colonnina offre una potenza fino a 400 kW. Quattro tetti con pannelli solari sono progettati per supportarne il funzionamento. I servizi includono anche due parcheggi auto XL, posti a sedere, un distributore automatico di snack e strutture igieniche autopulite. Le soluzioni drive-through rendono più semplice caricare veicoli con rimorchi. Strutture come questa (anche con il doppio delle ricariche) stanno diventando la norma in tutta Europa, Italia compresa. Basta vedere le nuove stazioni di Free to X, Atlante, Ionity e altri sulle nostre autostrade.

Stalli coperti con tetti ‘solari’ e tutti i servizi

È la conferma che siamo ormai usciti dalla fase pionieristica, per fare delle grandi stazioni di ricarica il new-normal. Mentre di nuovi distributori di benzina se ne aprono sempre meno (e in compenso se ne chiudono tanti). Chi guida elettrico da una decina d’anni o giù di lì ricorderà i disagi dei primi anni, con ricariche in AC piazzate in posti improbabili. E con lunghe attese in auto, ore, aspettando che la batteria recuperasse un po’. E tutto questo avviene mentre si diffonde sempre di più la possibilità di pagare con carte di credito o bancomat. Eliminando la necessità di collezionare app a cui ci ha abituati un recente passato. C’è anche chi rimpangerà quei tempi: sono nate amicizie nelle lunghe attese e c’è chi racconta aneddoti notevoli. Ma il mondo va avanti e l’elettrico pure. Quel che manca ancora ditelo voi…

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