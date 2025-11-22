Stazioni di ricarica Renault: stop al piano concepito dall’ex n.1 Lui De Meo. Il successore, François Provost, non le considera una priorità e ferma le nuove installazioni.
Stazioni di ricarica Renault: che succederà all’intesa con Free to X in Italia?
Doveva essere una rete europea, denominata Mobilize Fast Charge, in grado di fare concorrenza ai Tesla Supercharger e ai prinicpali network. Obbiettivo: 650 stazioni in Francia, Belgio, Spagna e Italia entro la fine del 2028. Per il nostro Paese era stato firmato un accordo con Free to X, la rete ad alta potenza creata da Autostrade per l’Italia. Free to X avrebbe dovuto supportare Mobilize nella crescita delle attività fuori dalla rete autostradale. Non si sa se ora anche questi progetti verranno rimessi in discussione. La notizia dello stop è stata rivelata dal quotidiano francese Les Echos. Il progetto era partito in Francia, con l’idea di avere già a fine anno un centinaio di stazioni operative. Alcune di queste dotate di spazio lounge per i clienti. In realtà siamo a quota 60 e ora verosimilmente ci si limiterà, nel corso del 2026, a ultimare gli investimenti già in corso (le colonnine sono fino a 320 kW di potenza). Secondo Les Echos, si arriverà a un centinaio in tutto e poi stop. In attesa che il nuovo maangement decida che cosa farne in futuro.