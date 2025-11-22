Stazioni di ricarica Renault: stop al piano

Il fatto è che queste stazioni richiedono un investimento ingente. E occorrono parecchi anni prima di diventare remunerative, anche in un mercato con un’alta penetrazione delle auto elettriche come la Francia. E Provost, che sta puntando molto più sull’ibrido che sull’elettrico, non considera questo business una priorità. Al contrario di De Meo. Del resto un po’ tutti i costruttori, tranne Tesla, stanno frenando nelle loro ambizioni nel settore della ricarica. Rallenta Mercedes e rallenta anche Volkswagen, che pure aveva inestito pesantemente in diversi network. Tra cui Ionity (a livello europeo) e Ewiva (in partnership con l’Enel) per quel che riguarda l’Italia. E questo business sembra sempre più in mano a specialisti. Come l’alleanza a quattro tra Atlante, Electra, Fastned e Ionity, ora ribattezzata abilmente Charge League e sempre più ambiziosa.