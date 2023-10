Stazioni Be Charge: una parte, l’altra…

Stazioni Be Charge: Alessio segnala che la stazione di Panicale, in Umbria, è stata finalmente attivata. In una di Milano, invece, Daniele fa presente che…

Stazioni Be Charge (1) Panicale finalmente attiva

“S crivo soltanto per informarvi che, a due mesi e mezza dalla mia segnalazione, la colonnina BeCharge di Panicale (Perugia) è stata finalmente attivata in pochi giorni di lavoro. Per la gioia dei turisti rimasti, che adesso sostano quotidianamente per la ricarica. Che sia merito di VaiElettrico o semplicemente un caso non lo so, ci accontentiamo di vedere queste luci finalmente accese “ . Alessio Bacherini crivo soltanto per informarvi che,la colonnina(Perugia) è stata finalmente. Per la gioia dei turisti rimasti, che adesso sostano quotidianamente per la ricarica. Che sia merito di VaiElettrico o semplicemente un caso non lo so, ci accontentiamo di

Stazioni Be Charge (2) A Milano le colonnine ci sono, ma i cavi sono corti…

“C ome già indicato diverse volte a Be Charge , la colonnina di Milano in Via Savioni presenta posizione sbagliata e cavi corti. Questo determina: parcheggio abusivo su secondo stallo e contorsioni per caricare la mia Kia Niro “ . Daniele Colombo

È un percorso a ostacoli, soprattutto nelle grandi città

Risposta . Sia chiaro: non pubblichiamo queste segnalazioni per mettere in croce i gestori. Sappiamo bene quanto sia difficile il lavoro di chi deve installare e poi fare manutenzione sulle colonnine. Spesso servono mesi e mesi per avere l’allaccio con la corrente elettrica della potenza necessaria. E i primi a essere frustrati sono proprio gli staff delle varie Be Charge, Enel X Way ecc.. Quanto all’accessibilità, nelle città si lavora in spazi angusti, nei quali non è assolutamente facile predisporre piazzole di sosta in posizione ideali per chi deve ricaricare. I Comuni sono molto parchi nel concedere le aree, che spesso si trovano in posizioni inadatte. In molte situazioni, in effetti, disporre di cavi più lunghi farebbe molto comodo, chiederemo chi le colonnine le costruisce se è tecnicamente possibile.

