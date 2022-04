Stazione Mediopadana: metti in carica e salti sul treno

Stazione Mediopadana di Reggio Emilia: il nuovo parcheggio è diventato anche una stazione di ricarica innovativa, studiata per chi viaggia in treno.

Stazione Mediopadana: 20 punti di ricarica. E lasci l’auto quanto vuoi

di Marcello Nizzoli*

L’area di sosta di Terminal One, con circa 1.400 posti auto, costruita in meno di 20 mesi, è un’infrastruttura di servizio collegata alla Stazione Alta Velocità di Reggio. Con un’utilissima novità per la mobilità elettrica. In un sol colpo il Terminal renderà disponibili 20 nuovi punti di ricarica che serviranno veicoli elettrici ed elettrificati, in sosta presso il Nodo Intermodale Mediopadano. Di fatto, vengono raddoppiate, grazie a questo nuovo progetto, le esistenti colonnine elettriche di ricarica a Reggio Emilia. Le nuove stazioni di ricarica sono studiate per la sosta prolungata e progettate per chi utilizza il servizio ferroviario. Si tratta di un unicum: il cliente arriva, collega l’auto, parte per il viaggio in treno e la scollega solo al rientro. La tariffa di ricarica è indipendente dal tempo in cui è rimasto in sosta e collegato il veicolo. L’auto paga la sosta nel parcheggio normalmente, in base al numero di giorni e a parte, indipendentemente dall’energia elettrica assorbita.

Un enorme parcheggio tutto predisposto per le ricariche

Non vi sono cioè solleciti al distacco dalla colonnina il prima possibile, in quanto l’utente si trova fisicamente altrove, lontano. Il core business del nuovo parcheggio è il pagamento della sosta, mentre la ricarica è solo un servizio aggiuntivo, per attrarre clienti con auto elettriche e plug-in. Gli imprenditori che hanno investito nella nuova struttura sono convinti che questo servizio Mediopadana farà da incentivo alla transizione elettrica. La ricarica è gestita da Emobitaly Charging Operator & Service Provider, per e-Mobility Italy. Lodevole la scelta di Terminal One di destinare anche 2 posti riservati alle auto delle persone diversamente abili, con una colonnina elettrica dedicata. Il totale dei posti per le categorie deboli è di 26 auto. L’installazione di 20 colonnine è comunque un primo passo. L’area di sosta è già predisposta, in tutti i suoi 1.400 posti auto, per la ricarica delle batterie, grazie alla tecnologia a polifere, sviluppata da Cavazzoni e Associati.

* Marcello Nizzoli è un marketing manager del settore automotive, specializzato nel settore dei veicoli per la mobilità sostenibile, auto elettriche, bus, mezzi commerciali. Dal 1987 studia a livello universitario l’economia e la politica dei servizi alla mobilità.

—- Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —–