Stazione di ricarica mobile: la soluzione semovente di Gotion

Una stazione di ricarica fast mobile, su ruote e semovente: la propone Gotion InoBat Batteries (GIB), una joint venture tra la cinese Gotion High-Tech e il produttore di batterie slovacco InoBat. I primi esemplari sono stati donati all’ufficio governativo della Repubblica slovacca.

La stazione di ricarica mobile ha una capacità totale di 182 kWh e consente di ricaricare 4-5 veicoli in corrente continua a 35-45 kW di potenza. Una batteria di dimensioni medie può così passare dal 30 al 100% in circa un’ora.

L’accumulatore della stazione di ricarica mobile Gotion può funzionare a temperature comprese tra -20 °C e 50 °C e ad altitudini fino a 2.000 metri. Si può alimentare in corrente continua a 60kW in poco più di 3 ore o in corrente alternata a 22 kW in circa 9 ore. Non richiede installazioni fisse di ricarica e infrastrutture permanenti. Perciò può erogare ricariche anche se scollegata dalla rete, in luoghi remoti, in occasione di eventi o dove la richiesta di ricarica è temporanea, a supporto della rete di ricarica pubblica.

La stazione è semovente. Attivata da un telecomando può viaggiare a 5 km/h per raggiungere il luogo di impiego. «Attualmente disponiamo di ulteriori stazioni di ricarica mobili pronte, che intendiamo implementare in coordinamento con l’Ufficio governativo della Repubblica Slovacca» ha affermato Steven Cai, Presidente di GIB e Presidente di Gotion EMEA. «Riteniamo che tali soluzioni contribuiranno a una più rapida adozione dell’elettromobilità in Slovacchia»

GIB costruirà la prima gigafactory di batterie in Slovacchia che sorgerà a Šurany, su un’area di 95 ettari, e creerà migliaia di posti di lavoro. Nella fase di sviluppo iniziale, avrà una capacità di 20 GWh, con il potenziale di raggiungere una capacità fino a 40 GWh. L’avvio della produzione pilota è previsto per l’inizio del 2026, mentre l’avvio della produzione a pieno regime (SOP) è previsto per gennaio 2027.

