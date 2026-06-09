











Le auto termiche prendono fuoco più spesso di quelle elettriche: sono sempre queste ultime, però, a conquistare i titoli dei giornali mentre l’incendio di una vettura diesel non fa notizia. Neppure quando, con le sue fiamme, finisce per distruggere una stazione di ricarica per auto a batteria. Un fatto di cronaca che ha coinvolto un hub di ricarica Atlante sull’A1, nell’area di servizio San Nicola Ovest in provincia di Caserta.

Notizia singolare, ma nei titoli nessun riferimento all’alimentazione

Fanpage titola “Auto si incendia e distrugge le colonnine elettriche di ricarica: paura all’area di servizio San Nicola in autostrada“, sulla stessa linea Il Mattino con “Auto va a fuoco nell’area di servizio, distrutte le colonnine per la ricarica elettrica” Nessun riferimento neanche nei due sommari. Solo a metà notizia si fa riferimento al diesel: “giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’autovettura, alimentata a gasolio, totalmente avvolta dalle fiamme“. Ma anche Il Giornale Locale non fa cenno all’alimentazione della vettura nel titolo, così come Caserta Web e Edizioni Caserta.

Non è obbligatorio enfatizzare l’alimentazione dell’auto che prende fuoco. Ma abbiamo fatto una ricerca su Google sugli incendi di vetture in questi giorni e naturalmente il motore elettrico finisce nei titoli. A Senigallia dove sul giornale locale si legge: Paura al parcheggio ex Gil, a fuoco un’auto elettrica. Anche su Udine Today lo stesso metodo Auto elettrica appena acquistata esplode e viene avvolta dalle fiamme.

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Al contrario è molto rara la titolazione sul diesel come si vede in questi articoli di La Voce dove l’alimentazione non compare nel titolo e nel sommario. Compare nell’occhiello di La Provincia di Cremona ma manca su Cronache Picene. Insomma il fuoco fa notizia sull’elettrica – svetta nel titolo – e molto meno sulla termica. Questo il dato.

Per gli e-drivers Atlante assicura un riavvio veloce del servizio

Atlante, la società proprietaria delle colonnine colpite dal fuoco, ha confermato che la stazione di ricarica di San Nicola Ovest non è operativa ma che sono già in corso le attività necessarie per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Anche perché la stazione di ricarica si trova lungo la A1, un punto di riferimento per chi viaggia in elettrico sulle lunghe percorrenze.