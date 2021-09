Stato solido & litio metallico: Sakuù fa Bingo

.Lo specialista della produzione additiva Sakuú ha sviluppato una batteria a stato solido (SSB) al litio metallico da 3 Ah che, a suo dire, eguaglia o migliora le prestazioni delle attuali batterie agli ioni di litio. Secondo l’azienda californiana a aprità di prestazioni le sue batterie possono essere del 50% meno voluminose e del 30% più leggere.

Sakuú ha sviluppato la sua tecnologia di batteria SSB grazie a una piattaforma di produzione additiva proprietaria. Il suo lancio commerciale è previsto entro la fine di quest’anno. Ogni batteria comprende 30 “sottocelle” e presenta un separatore ceramico stampato proprietario.

La batteria è stata progettata per utilizzare gli attuali materiali catodici standard del settore. Ma Sakuú afferma che può supportare catodi a tensione ancora più elevata che potrebbero consentire fino al 25% in più di capacità energetica.

«Abbiamo sviluppato questa prima generazione di SSB per dimostrare la fattibilità della nostra tecnologia delle batterie in previsione della piattaforma AM avanzata Sakuú 1000» ha affermato il CEO e fondatore di Sakuú Robert Bagheri. «Nell’ultimo anno, abbiamo migliorato la nostra capacità energetica della batteria di un fattore 100 e la nostra efficienza energetica volumetrica di oltre 12 volte. Abbiamo in programma di iniziare la produzione in serie delle batterie all’inizio del 2022 per soddisfare le esigenze dei nostri partner strategici».

La batteria è destinata ad applicazioni consumer, aerospaziali e di mobilità. Sakuú prevede di fornire campioni ai suoi partner entro la fine dell’anno per i test in condizioni reali.

Più piccole del 50%, più leggere del 30%

La tecnologia Sakuú permetterà di produrre batterie a stato solido che saranno fino al 50% più piccole e il 30% più leggere delle attuali agli ioni di litio. E anche molto meno costose da produrre in grandi volumi.

Sakuú ha collaborato con i principali innovatori di progettazione e processo di fabbrica Relevant Industrial e Honeywell Process Solutions per la progettazione e lo sviluppo della sua linea pilota di produzione delle nuove batterie. Dimostrerà la fattibilità del processo e consentirà a Sakuú di fornire prodotti campione ai suoi partner strategici in accesso anticipato. La seconda fase dovrebbe seguire nel 2022. Utilizzando le piattaforme Sakuú AM sarà possibile produrre in serie batterie a stato solido con una capacità fino a 1 GWh all’anno.

