Start up fatevi avanti, c’è il concorso di Software Republique

Start up fatevi avanti: i 5 filoni su cui lavorare con Renault, Atos & C.

Software République è un po’ l’alleanza francese nasce nata per rispondere agli enormi investimenti che Tesla e Volkswagen stanno facendo nel digitale. Le auto, si sa, ormai sono computer con le ruote e la competizione vera si sta spostando dai motori al software. E ora, per incentivare l’innovazione in un ecosistema aperto, Renault con Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics e Thales organizzano un primo concorso. Si intitola: “Mobility 4.0 Challenge by Software République”. Verranno forniti dati, strumenti tecnici, piattaforme di prototipizzazione hardware e software, conoscenze e competenze. Offrendo l’opportunità di creare use cases rivoluzionari, creatori di valore, al servizio della mobilità in Europa. I candidati dovranno lavorare su uno di questi 5 temi:

Miglioramento della user experience connessa ai veicoli elettrici

connessa ai veicoli elettrici Accessibilità multimodale

Trasporto intelligente

Cybersecurity

e infine un tema libero, a scelta dei partecipanti

Gara di livello europeo, con esperti ad assistervi

I candidati selezionati saranno seguiti da esperti provenienti dalle sei aziende coinvolte e affiancati nella formulazione delle proposte di valore e nella prototipazione della loro idea. Il premio consisterà nell’integrazione nell’incubatore di Software République, con accesso privilegiato alle attrezzature di R&S. Oltre alla potenziale offerta di sbocchi industriali, i vincitori godranno di un’esposizione mediatica in un Salone tecnologico e di uffici in una delle sedi dei partner. I partecipanti avranno a disposizione sei settimane, dal 6 settembre al 13 ottobre 2021, per presentare domanda. Dopo la preselezione, i candidati migliori saranno accompagnati nella fase di prototipizzazione dal 20 ottobre al 20 novembre. Avranno poi due settimane, fino al 6 dicembre, per prepararsi a presentare il progetto davanti alla giuria. A dicembre, la finale e l’annuncio dei vincitori. Qui tutte le info.