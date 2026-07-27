Stark Varg Factory Edition: arrivano le MX ed EX nate per correre













Le Stark Varg diventano ancora più esclusive: le nuove MX ed EX Factory Edition in versioni realizzate a mano e prodotte in soli 500 esemplari complessivi. Nessun aumento di potenza, ma una ciclistica completamente rivista, componenti in titanio e sospensioni KYB Factory derivate direttamente dall’attività agonistica.

Stark Future continua ad affinare la sua piattaforma elettrica Varg, ma questa volta non lo fa inseguendo numeri da record. Le nuove Varg MX Factory Edition e Varg EX Factory Edition rappresentano piuttosto il trasferimento sulla produzione di serie di quanto imparato nelle competizioni internazionali, dal World Supercross all’EnduroGP fino all’Erzbergrodeo. L’obiettivo dichiarato è semplice: rendere la moto più veloce, più precisa e meno faticosa da guidare, senza modificarne la già notevole potenza.

Stesse prestazioni, guida completamente diversa

La base tecnica rimane quella della Varg più recente: motore elettrico da 80 CV, batteria da 7,2 kWh, peso di 117 kg e una coppia alla ruota posteriore di 978 Nm. Numeri che già oggi collocano la moto tra le elettriche off-road più prestazionali sul mercato. Il lavoro degli ingegneri si è concentrato invece su tutto ciò che permette al pilota di sfruttare meglio questa potenza.

La novità più importante è il pacchetto completo di sospensioni KYB Factory, con forcella e ammortizzatore rivestiti in Kashima. Stark sottolinea come sia la prima volta che una sospensione KYB Factory di questo livello venga installata direttamente su una moto di produzione, senza passare attraverso il reparto corse o il catalogo aftermarket. Se acquistato separatamente, il kit avrebbe un valore di circa 5.500 euro.

Accanto alle sospensioni arrivano il controllo di trazione evoluto integrato nel sistema ALPHA, una nuova sella ad alto grip, piastre di sterzo racing e numerosi componenti in titanio.

Il titanio fa dimagrire la Varg

Pedane e kit completo della bulloneria sono realizzati in titanio e consentono un alleggerimento di circa 1,1 kg rispetto alla versione standard. Può sembrare una riduzione contenuta, ma in una moto da poco più di cento chili significa diminuire le masse e migliorare rapidità nei cambi di direzione e precisione di guida, soprattutto nei tratti più tecnici. È proprio questo il concetto che Stark ha seguito nello sviluppo della Factory Edition: non cercare altri cavalli, ma permettere al pilota di sfruttare meglio quelli già disponibili.

Due versioni, due destinazioni d’uso

La Varg MX Factory Edition è pensata esclusivamente per il motocross. Adotta pneumatici Dunlop MX34, grafica dedicata Stark Red Factory Edition e tutte le soluzioni sviluppate per l’impiego in pista.

La Varg EX Factory Edition, invece, mantiene l’omologazione stradale e si rivolge agli appassionati di enduro. Oltre al medesimo pacchetto tecnico aggiunge paramani, protezioni per i dischi freno anteriori e posteriori, pneumatici Dunlop EN91 e una livrea Forest Grey Factory Edition.

Entrambe possono essere ordinate scegliendo anche la taratura delle sospensioni in funzione del peso del pilota.

Soltanto 500 moto in tutto il mondo

Le Factory Edition saranno costruite interamente a mano dagli stessi tecnici che seguono il programma corse Stark Future.

La produzione sarà limitata a 500 esemplari complessivi, suddivisi in 200 MX Factory Edition e 300 EX Factory Edition. Una scelta che rende queste versioni non soltanto il massimo della tecnologia sviluppata finora da Stark, ma anche le più esclusive della gamma.

I prezzi? Si parte da 15.990 euro per la MX e da 16.990 euro per la EX.