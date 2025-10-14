Stark lancia la Varg SM street-legal. Tutta super, peccato per l’autonomia







Stark Future ha presentato la sua prima moto omologata per la strada, una Supermotard con numeri da sogno per divertirsi anche sull’asfalto.

Stark Future è una startup con base a Barcellona. Una piccola realtà che in pochi anni ha saputo crescere in fretta e molto bene. Lo ha fatto raccogliendo risultati impressionanti sulle piste da cross e poi allargandosi all’enduro. Ora mette le ruote anche sull’asfalto con la Stark VARG SM, una supermoto elettrica omologata per strada.

Le prestazioni Super della Stark Varg SM

I dati sono impressionanti e anche chi è abituato ai numeri dell’elettrico non può far a meno di notare quanta esplosività Stark sia riuscita a concentrare in soli 124 kg. La versione più potente infatti è in grado di erogare 80 cavalli (60 nella versione standard) con una coppia di 914 Nm. La ciclistica è stata curata e ovviamente ottimizzata per l’uso strada con geometrie riviste e una dotazione di prim’ordine (sospensioni KYB completamente regolabili, freni Brembo radiali).

Quello che farà storcere il naso a molti è come al solito l’autonomia. La batteria strutturale in magnesio a nido d’ape da 7,2 kWh garantisce un’autonomia dichiarata fino a fino a 183 km in città, 118 nei tragitti extraurbani e 81 usata al massimo delle sue prestazioni. Il caricabatterie portatile da 3,3 kW permette di fare il pieno in un paio d’ore. Inoltre Stark ha pensato anche di fornire la sua SM di un “cervello” in grado di gestire al meglio e in sicurezza tanta coppia e tanti cavalli. Inoltre ha una centralina altamente regolabile e un display che consente al pilota di modulare risposta motore, rigenerazione e aggressività.

Prezzo e disponibilità

Stark ha annunciato due versioni: Alpha da 80 cavalli avrà un prezzo di 13.990 euro mentre la Standard con 20 cavalli in meno costerà 12.990 euro. La Stark Varg SM è già prenotatile, ma al momento non ci sono informazioni precise sui tempi di consegna.